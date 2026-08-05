Τρόμος σε πτήση της Air India: Τουλάχιστον 17 επιβάτες τραυματίστηκαν από έντονες αναταράξεις

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες μιας πτήσης της Air India από την Ταϊλάνδη στην Ινδία, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονες αναταράξεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αεροσκάφος τύπου Airbus A320, που εκτελούσε πτήση από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωσή του την Τρίτη.

Οι 134 επιβάτες της πτήσης A12379 αισθάνθηκαν μια ξαφνική απώλεια ύψους, καθώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος, με αποτέλεσμα όσοι δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας να χτυπήσουν τα κεφάλια τους στην οροφή της καμπίνας, σύμφωνα με την Daily Mail. Το αεροσκάφος πετούσε σε σταθερό υψόμετρο όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με τις αναταράξεις, οι οποίες προκάλεσαν ρωγμές στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τρομοκρατημένους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ένας άνδρας με το χέρι του σε νάρθηκα, να παρακολουθούν το αεροπλάνο να κουνιέται βίαια.

Παρά τις έντονες αναταράξεις, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι του Νέου Δελχί περίπου στις 11:00 (τοπική ώρα). Εκεί διασώστες και ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματισμένους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος με φορεία, ενώ ορισμένοι έφεραν επιδέσμους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο Medanta στο Γκουρουγκράμ, όπου έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ αναφορές κάνουν λόγο ότι τουλάχιστον ένας από τους τραυματίες υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

Ένας επιβάτης της πτήσης περιέγραψε ότι το αεροσκάφος ταρακουνιόταν για περίπου δύο με τρία λεπτά, και είχε πάρει έντονη κλίση, προσθέτοντας ότι πολλοί από τους επιβάτες κοιμόντουσαν εκείνη τη στιγμή.

Η Air India ανέφερε ότι η πτήση της Τρίτης αντιμετώπισε ένα «σύντομο περιστατικό αναταράξεων» κατά τη διάρκεια της πτήσης, αποδίδοντας το περιστατικό σε μια ξαφνική αλλαγή στο υψόμετρο, πριν το πλήρωμα καταφέρει να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους.

Ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της εταιρείας, προσθέτοντας ότι θα παρασχεθεί κάθε αναγκαία υποστήριξη στους τραυματίες και στους υπόλοιπους επιβάτες. Παράλληλα, η Air India δήλωσε ότι θα συνεργαστεί «πλήρως» με τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.