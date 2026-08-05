Τουρισμός για Όλους: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις με διευρυμένα οικονομικά κριτήρια

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου

Τουρισμός για Όλους: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις με διευρυμένα οικονομικά κριτήρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ξεκινούν σήμερα 5 Αυγούστου οι αιτήσεις για τα voucher του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και θα διαρκέσουν έως τις 21 Αυγούστου στις 23:59.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις, με την α’ φάση να διαρκεί έως τις 30 Ιουνίου 2027 και τη β’ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, και προσφέρει ψηφιακή χρεωστική κάρτα για χρήση σε ξενοδοχεία και καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.
  • Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται και περιλαμβάνουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία, με ποσά voucher από 200€ έως 600€ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων.
  • Η ψηφιακή κάρτα επιτρέπει ανέπαφη πληρωμή χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και άμεση αποζημίωση των παρόχων, ενώ το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ ή τμηματικά έως τις 30 Ιουνίου 2027.
  • Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ, με συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής ανάλογα με τα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ, και από τις 10 Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από όλα τα ΑΦΜ.
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Ξεκινούν σήμερα 5 Αυγούστου στις 12:00 οι αιτήσεις για τα voucher του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», που υλοποιείται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια από το υπουργείο Τουρισμού.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59.

Μέσω του Προγράμματος εκδίδεται μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η α’ φάση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027 και η β' φάση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Ως ημερομηνία έναρξης της κάθε περιόδου ορίζεται η ημερομηνία ισχύος των ψηφιακών χρεωστικών καρτών, ανάλογα με την περίοδο (χαμηλή/υψηλή) που έχει επιλεγεί από τον δικαιούχο κατά την αίτηση.

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Νέα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνει πιο ευεργετικές προβλέψεις για τις πολύτεκνες οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα:

Για τα ατομικά voucher άγαμων ή χήρων προβλέπεται ετήσιο εισόδημα:

  • Άτεκνοι: 21.000 ευρώ
  • Με 1 τέκνο: 22.500 ευρώ
  • Με 2 τέκνα: 24.00 ευρώ
  • Με 3 τέκνα: 26.000 ευρώ
  • Με 4 τέκνα: 31.000 ευρώ
  • Με 5 τέκνα: 36.000 ευρώ
  • Με 6 τέκνα: 41.000 ευρώ
  • Με 7 τέκνα: 46.000 ευρώ

Για τα οικογενειακά voucher έγγαμων ή μέρη συμφώνου συμβίωσης:

  • Άτεκνοι: 33.000 ευρώ
  • Με 1 τέκνο: 34.500 ευρώ
  • Με 2 τέκνα: 36.00 ευρώ
  • Με 3 τέκνα: 38.000 ευρώ
  • Με 4 τέκνα: 43.000 ευρώ
  • Με 5 τέκνα: 48.000 ευρώ
  • Με 6 τέκνα: 53.000 ευρώ
  • Με 7 τέκνα: 58.000 ευρώ
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Τα ποσά των voucher

Για τους δικαιούχους της α’ φάσης:

ποσό ύψους 200€ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30/09/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027) ή 300€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1/10/2026 έως και 30/4/2027),

ποσό ύψους 300€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστική ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30/09/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027) ή 400€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1/10/2026 έως και 30/4/2027) σε φυσικά πρόσωπα:

  • άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024,
  • έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024.

Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

  • συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και Πρόσκληση προϋποθέσεις.

ποσό ύψους 400€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 600€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω βάσει ισχύουσας Απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Για τους δικαιούχους της β’ φάσης

Οι δικαιούχοι πρόκειται να επιλεγούν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της α' φάσης και η επιδότηση θα οριστικοποιηθεί ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027.

Η ημερομηνία έναρξης της β’ φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος.

Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την α’ και β’ φάση.

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Τι προσφέρει η ψηφιακή κάρτα

Επιπλέον η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει:

  • ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,
  • άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,
  • ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά και ανάλογα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) μέχρι και 30.06.2027 (για τους κληρωθέντες δικαιούχους της α’ φάσης), ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα:

-για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας υψηλής περιόδου το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

-για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας χαμηλής περιόδου το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027.

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Πώς κάνουμε την αίτηση

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται είτε απευθείας στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω ΚΕΠ.

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή από την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 12:00 έως την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 23:59.

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2, (1Η ΜΕΡΑ) 2026

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4, (2Η ΜΕΡΑ) 2026

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6, (3Η ΜΕΡΑ) 2026

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8, (4Η ΜΕΡΑ) 2026

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0, (5Η ΜΕΡΑ) 2026

Από (6Η ΗΜEΡΑ) 10 Αυγούστου έως και 21 Αυγούστου (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ) υποβάλλουν όλα οι ΑΦΜ (είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ).

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