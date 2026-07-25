Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για voucher από €200 έως €600

Το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται σημαντικά από τους προηγούμενους κύκλους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για voucher από €200 έως €600
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 θα ανοίξει μέσα στον Αύγουστο με vouchers από 200 έως 600 ευρώ.
  • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις μέχρι το τέλος του 2027, χωρίς ενδιάμεσες κληρώσεις, με τους δικαιούχους της δεύτερης φάσης να προκύπτουν από τη λίστα των μη κληρωθέντων της πρώτης.
  • Τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν για να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, φτάνοντας τα 21.000 ευρώ για άγαμους και 58.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά ανάλογα με τον αριθμό τους.
  • Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω και οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία έχουν απόλυτη προτεραιότητα χωρίς εισοδηματικά όρια.
  • Οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν επιπλέον μπόνους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.
Snapshot powered by AI

Τον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026, που δίνει vouchers διακοπών από 200 έως 600 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται σημαντικά από τους προηγούμενους κύκλους, υιοθετώντας μια στρατηγική που εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και καλύπτει το διάστημα έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα εκκινήσει στις αρχές του 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2027. Ένα κρίσιμο στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα προκύψουν απευθείας από τις λίστες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Η κοινωνική ευαισθησία του νέου κύκλου αποδεικνύεται έμπρακτα από τις ειδικές προβλέψεις για τις ευάλωτες ομάδες. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία, εντάσσονται στο πρόγραμμα με απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς κανέναν απολύτως εισοδηματικό περιορισμό. Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνες οικογένειες θα δουν την ενίσχυσή τους να «φουσκώνει» σημαντικά, καθώς θεσπίζεται πρόσθετο bonus 50 ευρώ για κάθε παιδί, με αφετηρία το τέταρτο τέκνο και μετά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος - Πληροφορίες για νεκρό

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Εκτεταμένα επεισόδια σε διαδηλώσεις για το μεταναστευτικό

23:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ανιψιός» ράπερ αυτοκτόνησε μετά από κατά λάθος πυροβολισμό της μικρότερης αδελφής του

23:58ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο σώμα σας με μόλις 20 λεπτά περπάτημα

23:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για voucher από €200 έως €600

23:40ΚΟΣΜΟΣ

NASA: «Συμμαχεί» με 37 εταιρείες για τις μελλοντικές αποστολές σε Σελήνη και Άρη - Τι αναζητά

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σταμάτησε δίπλα σε τουριστικό λεωφορείο με φαν των Beatles

23:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έξι ημέρες ακόμα για τη χρήση του - Απενεργοποιείται έπειτα η κάρτα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γλασκώβη: 19χρονος γυμναστής έπεσε με το κεφάλι από το μονόζυγο - Βίντεο

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη λίμνη Κόμο - Γιατί είναι επικίνδυνο το μπάνιο σε λίμνες και ποτάμια;

23:00ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η νέα πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό - Πληροφορίες του ΡΙΚ για το τι θα επιδιώξει

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διέταξε τον αμερικανικό στρατό να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα στο Ιράν την Παρασκευή

22:36TRAVEL

Χάλκη: Πρότυπο έξυπνου νησιού και πράσινης μετάβασης για όλη την Ελλάδα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Συγχαρητήρια Ελπιδοφόρου στον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο

22:18LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Στη Δικαιοσύνη για ψεύτικο βίντεο AI που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η μητέρα του εντόπισε το 2χρονο αγοράκι στην πισίνα - Είναι γιατρός και του έκανε ΚΑΡΠΑ

21:51TRAVEL

Ναυάγιο Ζακύνθου: Το παράδοξο ενός «κλειστού» παράδεισου που εξακολουθεί να μαγνητίζει

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η UNESCO αποφασίζει αύριο αν ο Όλυμπος θα αναγνωρισθεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

12:37LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Ποια είναι η ηθοποιός που στα 31 της δίνει την μάχη με τον καρκίνο

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έτσι αυξάνεται το ανθεκτικό άμυλο στα φαγητά για να χάνετε κιλά χωρίς δίαιτα

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη λίμνη Κόμο - Γιατί είναι επικίνδυνο το μπάνιο σε λίμνες και ποτάμια;

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

22:18LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Στη Δικαιοσύνη για ψεύτικο βίντεο AI που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η μητέρα του εντόπισε το 2χρονο αγοράκι στην πισίνα - Είναι γιατρός και του έκανε ΚΑΡΠΑ

23:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για voucher από €200 έως €600

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γλασκώβη: 19χρονος γυμναστής έπεσε με το κεφάλι από το μονόζυγο - Βίντεο

23:58ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο σώμα σας με μόλις 20 λεπτά περπάτημα

23:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έξι ημέρες ακόμα για τη χρήση του - Απενεργοποιείται έπειτα η κάρτα

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ