Μετρό Θεσσαλονίκης: Αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση στην Καλαμαριά

Snapshot Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση με δοκιμαστικά δρομολόγια και εκτιμάται να λειτουργήσει εμπορικά εντός Αυγούστου.

Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και συσκέψεις για τον συντονισμό των δοκιμών στους πέντε νέους σταθμούς της επέκτασης.

Η νέα επέκταση περιλαμβάνει 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και 5 σταθμούς, αυξάνοντας το συνολικό δίκτυο σε 18 σταθμούς.

Η ολοκλήρωση της Καλαμαριάς επιταχύνει τις διαδικασίες για την επέκταση προς τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

Η σύνδεση της δυτικής Θεσσαλονίκης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη μετατροπή του Μετρό σε ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο. Snapshot powered by AI

Στην τελική φάση υλοποίησης εισέρχεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς τα δοκιμαστικά δρομολόγια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, το βάρος των αρμόδιων φορέων πέφτει στους τελικούς ελέγχους και στις απαιτούμενες διαδικασίες πιστοποίησης, προκειμένου η νέα γραμμή να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του Αυγούστου.

Η ολοκλήρωση του έργου στην ανατολική πλευρά της πόλης σηματοδοτεί ταυτόχρονα την επιτάχυνση των διαδικασιών για το επόμενο κομβικό βήμα: την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες δυτικές συνοικίες.

Αυτοψίες και συντονισμός εν όψει της πρεμιέρας

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, πραγματοποίησε πρόσφατα αυτοψία στους πέντε νέους σταθμούς –Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα– προκειμένου να εξετάσει από κοντά την πρόοδο των εργασιών. Παράλληλα, είχε διαδοχικές συσκέψεις με στελέχη της Ελληνικό Μετρό, εκπροσώπους των κατασκευαστικών εταιρειών και της εταιρείας λειτουργίας THEMA, με αντικείμενο τον πλήρη συντονισμό των δοκιμών.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, υπογραμμίζει πως απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής και πλήρως πιστοποιημένη λειτουργία του μέσου. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, έχει επισημάνει ότι οι έλεγχοι των συστημάτων εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το «στοίχημα» της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η νέα επέκταση περιλαμβάνει 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και 5 σταθμούς. Με την απόδοσή της στο κοινό, το συνολικό δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 18 σταθμούς, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δημόσιες συγκοινωνίες και αποσυμφορώντας την οδική κυκλοφορία προς το κέντρο.

Με την παράδοση της Καλαμαριάς, το ενδιαφέρον του Υπουργείου Υποδομών και της Ελληνικό Μετρό μετατοπίζεται στα βορειοδυτικά. Στόχος είναι η ταχύτερη ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών και η έναρξη των πρόδρομων εργασιών, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη δημοπράτηση και κατασκευή της νέας γραμμής. Η σύνδεση της δυτικής Θεσσαλονίκης θεωρείται καθοριστική για τη μετατροπή του Μετρό από μια βασική γραμμή σε ένα ολοκληρωμένο, μητροπολιτικό δίκτυο σταθερής τροχιάς.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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