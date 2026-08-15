Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα

Μπορεί στην παρούσα φάση οι καιρικές συνθήκες να μοιάζουν ιδανικές με τη δροσιά εν μέσω Αυγούστου, ωστόσο σύντομα περιμένουμε νέα θερμή εισβολή.

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Είχαμε μιλήσει τις προάλλες για την τάση του καιρού για μετά τις 18 του μηνός και είχε τονιστεί ότι υπάρχει πολύ χαμηλή προγνωσιμότητα, αφού τα σενάρια ήταν αρκετά, όπως και για μια πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού κυρίως στα δυτικά και το Ιόνιο.

Βλέποντας όμως τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, η εξέλιξη δείχνει να είναι διαφορετική, θερμή έως πολύ θερμή εις βάθος, για αρκετές περιοχές της χώρας μας.

Το κλειδί για αυτήν την εξέλιξη του καιρού δεν είναι παρά, οι διατάξεις των καιρικών συστημάτων της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Ο αεροχείμαρρος τις επόμενες μέρες δείχνει να αναπτύσσει αρκετή ταχύτητα στο βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και να εδραιώνεται ένα αντικυκλωνικό πεδίο στην περιοχή της Γροιλανδίας (Γροιλανδικός Αντικυκλώνας) ενώ αντίθετα στην δυτική/βορειοδυτική και Βόρεια Ευρώπη ένα εκτεταμένο πεδίο χαμηλών πιέσεων.

Η διάταξη αυτή θα αναγκάσει να μεταφερθούν θερμές και υγρές αέριες μάζες από την βορειοδυτική Αφρική προς την Κεντρική Μεσόγειο και κα επέκταση την χώρα μας. Μέσω αυτής της διάταξης, θα δούμε σταδιακά από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου, την θερμοκρασία να ανεβαίνει και να φτάνει σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ειδικά στα ηπειρωτικά τμήματα, τους 37-39οC κατά μέσο όρο. Δεν θα λείψουν φυσικά και θερμοκρασίες άνω των 40οC. Στα νησιωτικά τμήματα θα είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία αλλά τα επίπεδα υγρασίας θα είναι πιο αυξημένα, γενικά στο σύνολο της χώρας μας, αφού και οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και το Ιόνιο, ενώ έως μέτριας έντασης στο Αιγαίο.

Οι θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα είναι υψηλές και η ατμόσφαιρα τα βράδια αποπνικτική.Η κορύφωση αυτής της θερμής μεταφοράς φαίνεται πως θα λάβει χώρα γύρω στις 25 με 26 του μήνα. Η θερμή μεταφορά φαίνεται να διαρκεί κατά μέσο όρο 5-6 μέρες, ενδεικτικά από τις 22 έως 26 του μήνα.Θα αναμένουμε όμως και τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πως θα εξελιχθεί η κατάσταση.

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