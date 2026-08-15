Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

Ο καιρός σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, θα συνεχιστούν τα ισχυρά βόρειας διεύθυνσης μποφόρ στο Αιγαίο, με τοπικές ριπές έως 9 μποφόρ.
  • Αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά και το Ιόνιο, με μέγιστες τιμές από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου ανά περιοχή.
  • Την Κυριακή 16 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών σε βόρεια Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Εύβοια.
  • Οι άνεμοι την Κυριακή θα διατηρηθούν ισχυροί στα ανατολικά με ένταση έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανεβεί ελαφρώς στα ανατολικά.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται τα ισχυρά μποφόρ και σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βορειοανατολικά και το Ιόνιο, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ.

Την ίδια ώρα, συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπως και στη Θεσσαλία, το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε κάθε περιοχή, σήμερα Σάββατο 15/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 28 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Εύβοια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νέα πλήγματα των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στη Μόκα με 8 νεκρούς

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι εργαζόμενοι ορυχείου νεκροί μετά από έκρηξη

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet»

04:12ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το ρωσικό σχέδιο κατάρρευσης ΝΑΤΟ και ΕΕ μέσω της Μολδαβίας

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Μία νεκρή και 40 τραυματίες από σαρωτική πυρκαγιά στις ακτές της Αδριατικής

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: «Διαστρεβλώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες του USS Abraham Lincoln για να γίνουν πρωτοσέλιδα»

02:51ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Νέα επίθεση σε πλοίο μεταφοράς πετρελαίου των ΗΑΕ - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Αμπάς Αραγτσί: «Δεν υπάρχει καμία 60μερη εκεχειρία με τις ΗΠΑ που να χρειάζεται παράταση»

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Αναφορές για δύο νεκρούς

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα απειλούν σοβαρά την επισιτιστική ασφάλεια

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον Εισαγγελέα

00:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη αυτοψία στον Άγιο Βασίλειο στο σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά

00:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πτώση στους βασικούς δείκτες με ρεκόρ εβδομαδιαίας ανόδου για τον S&P 500

00:16ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 53 φωτιές το τελευταίο 24ωρο - Τέσσερις συλλήψεις και πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγός αυτοκινήτου επιχειρεί επικίνδυνη προσπέραση μπροστά από φορτηγό

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό και Τραμ στην Αθήνα

23:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές: Ποιοι θα λάβουν χρήματα μετά τον 15Αύγουστο

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Νεκρός ο 31χρονος που αγνοείτο από τις 6 Αυγούστου – Τραγική κατάληξη στις έρευνες

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Αναφορές για δύο νεκρούς

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό βίντεο: Καλοντυμένες κυρίες έκαναν ρινγκ πολυτελές εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

20:28WHAT THE FACT

Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: «Τρεις Σέρβοι με χτυπούσαν συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά…» – Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού απορριμματοφόρου

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό και Τραμ στην Αθήνα

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 14/08/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον Εισαγγελέα

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια δυσλειτουργία: Το Α320 της Air India, έκανε «βουτιά» στον αέρα, αφού δεν ανταποκρίνονταν τα υδραυλικά συστήματα – Η αναφορά της Airbus

20:44LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το σπάνιο στιγμιότυπο από την επίσκεψή της στην Παναγιά της Τήνου - Η ανάρτηση του γιου της

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγός αυτοκινήτου επιχειρεί επικίνδυνη προσπέραση μπροστά από φορτηγό

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάλασσα, μπύρα και… τυρόπιτα: Ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά

04:12ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το ρωσικό σχέδιο κατάρρευσης ΝΑΤΟ και ΕΕ μέσω της Μολδαβίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ