Μεσόγειος: 11 πτώματα μεταναστών εντοπίστηκαν ανοιχτά της Λιβύης

Snapshot Εντοπίστηκαν 11 πτώματα μεταναστών σε προχωρημένη αποσύνθεση ανοιχτά της λιβυκής πόλης Ζουάρα από αεροσκάφος της ΜΚΟ SOS Méditerranée.

Η ιταλική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε την ενημέρωση και παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, χωρίς να είναι γνωστή κάποια ενέργεια από τη λιβυκή πλευρά.

Δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία ή ο χρόνος του ναυαγίου που οδήγησε στους θανάτους.

Η SOS Méditerranée υπογραμμίζει τις σοβαρές συνέπειες των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση στη Μεσόγειο, τις οποίες χαρακτηρίζει αδιάφορες και αποτρεπτικές.

Η κεντρική Μεσόγειος παραμένει η πιο επικίνδυνη θαλάσσια μεταναστευτική οδός, με τουλάχιστον 872 νεκρούς ή αγνοούμενους φέτος σύμφωνα με τον ΔΟΜ. Snapshot powered by AI

Έντεκα πτώματα μεταναστών εντοπίστηκαν ανοικτά της Λιβύης στη Μεσόγειο, από αεροσκάφος της μη κυβερνητικής οργάνωσης SOS Méditerranée.

Η οργάνωση βρισκόταν σε αποστολή ανεύρεσης μεταναστών στη θάλασσα, όταν εντόπισε τα πτώματα σε προχωρημένη αποσύνθεση, με κάποια να κρατούν ακόμη σαμπρέλες ελαστικών και να φορούν ρούχα.

Η SOS Méditerranée εκτελεί πτήσεις με αυτό το αεροσκάφος σε συνεργασία με την οργάνωση Humanitarian Pilots Initiative (HPI).

Η ιταλική ακτοφυλακή περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι ενημερώθηκε από ΜΚΟ χθες το πρωί πως εντοπίστηκαν 11 πτώματα περίπου 57 ναυτικά μίλια (106 χιλιόμετρα) ανοικτά από τη λιβυκή πόλη Ζουάρα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Πρόσθεσε ότι ο τομέας όπου εντοπίστηκαν ανήκει στην περιοχή ευθύνης της λιβυκής ακτοφυλακής και ότι διαβίβασε αμέσως την πληροφορία στις αρμόδιες αρχές.

Δεν είναι σαφές αν υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια από λιβυκής πλευράς.

Δεν είναι γνωστό το ναυάγιο

Η SOS Méditerranée τόνισε πως «αν και οι συνθήκες και το πότε έγινε το ναυάγιο» που οδήγησε στους θανάτους δεν έχουν ξεκαθαρίσει, το μακάβριο εύρημα υπενθυμίζει με πολύ σκληρό τρόπο «τις ανθρώπινες συνέπειες των θανάσιμων πολιτικών» της ΕΕ, που όπως το βλέπει η οργάνωση χαρακτηρίζονται από «αδιαφορία και αποτροπή με κάθε κόστος».

Η θαλάσσια μεταναστευτική οδός της κεντρικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται η πιο επικίνδυνη στον πλανήτη. Σύμφωνα με δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), που ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ, τουλάχιστον 872 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι ως τώρα φέτος.

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