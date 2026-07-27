Ελλάδα - Λιβύη: Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

Η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη έχει ανακτήσει δυναμική, αλλά η πρόοδος παραμένει εύθραυστη λόγω οικονομικών και θεσμικών προκλήσεων. Ακόμη όμως και με αυτά τα ρευστά δεδομένα ενεργειακά deal υπογράφονται, προκαλώντας προβληματισμό. Πρόσφατα για παράδειγμα υπογράφηκε στη Βεγγάζη νέα συμφωνία για υπεράκτια ενεργειακή εξερεύνηση σε θαλάσσια περιοχή 10.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Βεγγάζης, με συμμετοχή της Λιβύης, Τουρκίας, Ισπανίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας και Κατάρ.