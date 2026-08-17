Κέιμπριτζ: Συλλογή υπογραφών για έρευνα των μέσων ενημέρωσης που δυσφήμισαν τον πρώην καθηγητή

Ο 41χρονος καθηγητής βρέθηκε νεκρός μετά από σειρά δημοσιευμάτων που τον κατηγορούσαν για λογοκλοπή

Ελένη Ευστρατίου

Κέιμπριτζ: Συλλογή υπογραφών για έρευνα των μέσων ενημέρωσης που δυσφήμισαν τον πρώην καθηγητή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότερες από 31.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν για να ζητηθεί από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας δημόσια έρευνα για τη στάση των μέσων ενημέρωσης απέναντι στον Τζέισον Άρντεϊ.
  • Ο Τζέισον Άρντεϊ, νεότερος μαύρος καθηγητής του Κέιμπριτζ, παραιτήθηκε μετά από κατηγορίες για λογοκλοπή και αμφισβητήσεις του έργου και της προσωπικής του ζωής.
  • Η αστυνομία διερευνά τα αίτια θανάτου του Άρντεϊ, που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, χωρίς να θεωρείται ύποπτος, με πιθανές αιτίες τη φυσική αιτία ή αυτοκτονία.
  • Το Good Law Project υποστηρίζει ότι ο θάνατος οφείλεται στην καταδίωξη από τα μέσα ενημέρωσης και ότι ρατσιστικά κίνητρα συνέβαλαν στην αντιμετώπισή του.
  • Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον θάνατο του Άρντεϊ τραγωδία, ενώ συγγενείς και φίλοι καταγγέλλουν εκστρατεία καταδίωξης, με αγρυπνία να οργανώνεται προς τιμήν του.
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Ο θάνατος του νεότερου καθηγητή του Κέιμπριτζ, Τζέισον Άρντεϊ την Παρασκευή 14 Αυγούστου, προκάλεσε σοκ στην κοινωνία της Βρετανίας.

Περισσότερες από 31.000 υπογραφές, συμπεριλαμβανομένων πολλών βουλευτών, συγκεντρώθηκαν προκειμένου να σταλεί αίτημα στον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ώστε να ξεκινήσει δημόσια έρευνα για τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στον καθηγητή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρντεϊ εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του την Παρασκευή, μετά από σειρά δημοσιευμάτων που τον κατηγορούσαν για λογοκλοπή και αμφισβητούσαν το έργο του 41χρονου. Ο ίδιος παραιτήθηκε από τη θέση του στις 5 Αυγούστου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά των δημοσιευμάτων.

Υποστήριξη στον καθηγητή

Η συλλογή υπογραφών ξεκίνησε από την ακτιβιστική οργάνωση Good Law Project δύο μέρες αφότου ο Άρντεϊ εντοπίσθηκε νεκρός στο σπίτι του στο νότιο Λονδίνο. Πριν από τρία χρόνια, ο Άρντεϊ έγινε ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Η οργάνωση υποστήριζε τον ακαδημαϊκό από τότε που παραιτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από το Πανεπιστήμιο και από τη θέση του ως μέλος του Jesus College, αφού και τα δύο ιδρύματα ξεκίνησαν έρευνες για ισχυρισμούς εις βάρος του για λογοκλοπή και επινοήματα ή υπερβολές σχετικά με το υπόβαθρό του.

«Εκστρατεία καταδίωξης»

Πολλές εφημερίδες δημοσίευσαν έρευνες για τον Άρντεϊ. Εκτός των εργασιών του, αμφισβητήθηκαν τα λεγόμενά του ως προς μέρη της προσωπικής του ζωής, όπως ο ισχυρισμός ότι έτρεξε 30 μαραθώνιους σε 35 μέρες για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Άρντεϊ βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή στο Μπάτερσι του νοτίου Λονδίνου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του δεν θεωρείται προς το παρόν ύποπτος, κάτι που φαίνεται να προκρίνει το σενάριο θανάτου από φυσικά αίτια ή της αυτοκτονίας. Η αστυνομία τόνισε ότι διεξάγει έρευνα για να προσδιορίσει την αιτία θανάτου.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο τραγικός θάνατος του δρ Άρντεϊ ήταν η άμεση, προβλέψιμη και αναμενόμενη συνέπεια της εκστρατείας καταδίωξης από μέσα ενημέρωσης», έγραψε το Good Law Project στον ιστότοπό του. «Το χρώμα του δέρματός του έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την καταδίωξη», υποστήριξε η οργάνωση.

Πιθανά ρατσιστικά κίνητρα

Αμφιβολίες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σχετικά με τις εργασίες του, αλλά και σχετικά με τους ισχυρισμούς του για την προσωπική του διαδρομή. Κατηγορήθηκε για λογοκλοπή στην διατριβή του διδακτορικού του, πράγμα που ο ίδιος είχε αρνηθεί. Έρευνα που διεξήγαγε το πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στην διδακτορική του διατριβή κατέληξε ότι δεν υπήρξε λογοκλοπή.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, κίνητρο για την σχολαστική εξέταση της διαδρομής του ήταν εν μέρει ο ρατσισμός.

Οι κατηγορίες εναντίον του Άρντεϊ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 41 ετών, έτυχαν ευρείας κάλυψης από μέσα ενημέρωσης στον βρετανικό τύπο, αφού ένας άλλος ακαδημαϊκός - ο Νέιθαν Κόφνας, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται «φυλετικός ρεαλιστής» και εκδιώχθηκε το 2024 από το Cambridge αφού κατηγορήθηκε για ρατσισμό - ισχυρίστηκε τον Ιούλιο ότι ανακάλυψε πολυάριθμες περιπτώσεις λογοκλοπής στο ακαδημαϊκό έργο του εκλιπόντος.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης και δεξιοί σχολιαστές με πολυάριθμα δημοσιεύματα και άρθρα τους, ισχυρίζονταν ότι ο Άρντεϊ, ο οποίος αρνιόταν τις κατηγορίες, είχε επωφεληθεί αθέμιτα από τις πολιτικές πολιτισμικής πολυμορφίας, ισότητας και συμπερίληψης.

Είχαν προειδοποιήσει

Το Good Law Project δήλωσε ότι «πολλοί υπογράφοντες» της εκστρατείας του είχαν «προειδοποιήσει ιδιωτικά πολλά μέσα ενημέρωσης ότι οι αδιάκοπες επιθέσεις τους κατά του δρ Άρντεϊ κινδύνευαν να τον οδηγήσουν στην αυτοκτονία».

Χθες, ο πρωθυπουργός Μπέρναμ δήλωσε πως ο ο θάνατος του Άρντεϊ αποτελεί «τραγωδία», ενώ συγγενείς και φίλοι του καταγγέλλουν εκστρατεία καταδίωξης κατά του πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Μια αγρυπνία προς τιμήν του εκλιπόντος ακαδημαϊκού θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου.

Ποιος ήταν ο Τζέισον Άρντεϊ

Ο καθηγητής Arday, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, διορίστηκε ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, με τον διορισμό του να γιορτάζεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στα οποία αποτέλεσε αντικείμενο λαμπρών αφιερωμάτων.

Η άνοδός του ήταν μετεωρική, λαμβάνοντας υπόψη την παιδική ηλικία που ο ίδιος έχει περιγράψει. Διαγνωσμένος με αυτισμό και γενική αναπτυξιακή καθυστέρηση, ο καθηγητής Άρντεϊ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι τα 11 του και δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει μέχρι τα 18 του.

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