Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στο Σαμικό - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισσίας, στο ύψος του Κάτω Σαμικού.

Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό άγνωστες συνθήκες.

Έξι άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για απεγκλωβισμό και ρύθμιση κυκλοφορίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, στο ύψος του Κάτω Σαμικού στην Ηλεία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άτομα.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Μεταξύ των έξι τραυματιών βρίσκονται και δύο παιδιά, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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