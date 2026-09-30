Πανηγυρισμοί και εβραϊκοί ύμνοι μέσα στην καμπίνα της Flydubai - Πως αντέδρασαν οι επιβάτες

Εικόνες έντονης συγκίνησης και συλλογικής ανακούφισης εκτυλίχθηκαν στο εσωτερικό του αεροσκάφους της Flydubai, μόλις οι τροχοί άγγιξαν το έδαφος στο αεροδρόμιο Ταμπούκ.

Μέσα στην καμπίνα, ο παγωμένος τρόμος των προηγούμενων λεπτών έδωσε ακαριαία τη θέση του σε ένα αυθόρμητο ξέσπασμα. Δεκάδες Ισραηλινοί επιβάτες άρχισαν να χειροκροτούν, να αγκαλιάζονται και να τραγουδούν δυνατά όλοι μαζί το «Od Avinu Chai» («Ο Πατέρας μας ζει ακόμα»), ένα παραδοσιακό άσμα πίστης του εβραϊσμού.

Βίντεο που κατέγραψαν επιβαίνοντες με τα κινητά τους τηλέφωνα αποτυπώνουν ανθρώπους να σηκώνονται στους διαδρόμους, να χαμογελούν με δάκρυα στα μάτια και να χτυπούν ρυθμικά τα χέρια τους στα καθίσματα. Ήταν η στιγμή της απόλυτης εκτόνωσης, όταν έγινε σαφές πως ο κίνδυνος είχε περάσει οριστικά.

Πάντως λίγη ώρα νωρίτερα, η κατάσταση στον αέρα θύμιζε θρίλερ. Το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία σήμερα το πρωί, έχασε απότομα ύψος και άλλαξε ξαφνικά πορεία προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά, παρακολουθώντας στενά το στίγμα της πτήσης. Μέσα στο αεροπλάνο, τα λεπτά της αβεβαιότητας έμοιαζαν ατελείωτα.

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