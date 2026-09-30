Μάικλ Τζόρνταν: Η φανέλα του από το «Last Dance» πουλήθηκε για 12,26 εκατ. δολάρια - Νέο ρεκόρ

Snapshot Η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA το 1998 πωλήθηκε για 12,26 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για φανέλα παίκτη του NBA.

Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή για φανέλα του Τζόρνταν ήταν περίπου 10,1 εκατομμύρια δολάρια το 2022 για τη φανέλα του πρώτου αγώνα των τελικών του 1998.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Joopiter, ιδιοκτησίας του Pharrell Williams, και η φανέλα συνδέεται με τη σεζόν «Last Dance» των Σικάγο Μπουλς.

Το απόλυτο ρεκόρ πώλησης αθλητικής φανέλας παραμένει η φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το 1932, που πωλήθηκε το 2024 για 24,12 εκατομμύρια δολάρια.

Η αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων του Τζόρνταν παραμένει σε ανάπτυξη, με υψηλή ζήτηση για κάρτες, memorabilia και άλλα μοναδικά αντικείμενα που σχετίζονται με την καριέρα του. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο εμβληματικές φανέλες στην ιστορία του NBA άλλαξε χέρια έναντι 12,26 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τη φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA το 1998, στην περίφημη σεζόν του «Last Dance» με τους Σικάγο Μπουλς.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης από τον οίκο Joopiter, ιδιοκτησίας του Pharrell Williams, και η τελική τιμή αποτέλεσε νέο ρεκόρ για φανέλα παίκτη του NBA.

Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή για φανέλα του Τζόρνταν είχε καταγραφεί το 2022, όταν η φανέλα που φορούσε στον πρώτο αγώνα των τελικών του NBA το 1998 πωλήθηκε από τον Sotheby's έναντι σχεδόν 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο οίκος Joopiter είχε τοποθετήσει την αρχική εκτίμηση για τη φανέλα μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε τελικά με μία προσφορά.

Η φανέλα του «Last Dance»

Η φανέλα συνδέεται με μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της καριέρας του Τζόρνταν. Η σεζόν 1997-98 ήταν η τελευταία του με τους Μπουλς και ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος του NBA από την ομάδα του Σικάγο.

Η περίοδος αυτή έγινε ευρύτερα γνωστή ως «Last Dance», ενώ αποτέλεσε και το επίκεντρο του ομώνυμου ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στην τελευταία σεζόν του Τζόρνταν με τους Μπουλς.

«Ήταν προνόμιο για τη Joopiter να φέρει στην αγορά ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς του Μάικλ Τζόρνταν και να το δει να καταγράφει νέο ρεκόρ δημοπρασίας για φανέλα του NBA», δήλωσε η Caitlin Donovan, global head of sale της Joopiter.

Σύμφωνα με την ίδια, η αγορά των αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων βρίσκεται σε περίοδο σημαντικής ανάπτυξης, με αντικείμενα που διαθέτουν σπανιότητα, τεκμηριωμένη προέλευση και πολιτιστική αξία να προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από συλλέκτες σε όλο τον κόσμο.

Στα 24,12 εκατ. δολάρια το απόλυτο ρεκόρ

Παρά το νέο ρεκόρ για φανέλα του NBA, η πώληση δεν ήταν η ακριβότερη στην ιστορία των αθλητικών φανελών.

Στην κορυφή παραμένει η φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το World Series του 1932, η οποία συνδέεται με τη θρυλική στιγμή του «called shot». Η συγκεκριμένη φανέλα πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συλλεκτική αγορά του Τζόρνταν

Το ενδιαφέρον για αντικείμενα που συνδέονται με τον Μάικλ Τζόρνταν παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Η Joopiter έχει ήδη διαθέσει σε δημοπρασία σπάνιες κάρτες και memorabilia του πρώην άσου των Μπουλς.

Τον Ιούνιο του 2025, μια υπογεγραμμένη κάρτα rookie του Τζόρνταν από τη σειρά 1986 Fleer πωλήθηκε έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κάρτα είχε βαθμολογία Mint PSA 9, ενώ η υπογραφή είχε βαθμολογηθεί με Gem Mint 10.

Την ίδια ώρα, η ειδικά διαμορφωμένη Ferrari 550 Maranello του Τζόρνταν από το 1997 βρίσκεται σε δημοπρασία, με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο Τζόρνταν παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και περιζήτητες μορφές στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων. Σύμφωνα με τη GemRate, είναι ο αθλητής με τις περισσότερες αναζητήσεις στο eBay κάθε μήνα, ενώ διαθέτει περισσότερες πιστοποιημένες συλλεκτικές κάρτες από οποιονδήποτε άλλο αθλητή.

Το ρεκόρ για συλλεκτικό αντικείμενο που συνδέεται με τον Τζόρνταν είναι ακόμη υψηλότερο: τον Αύγουστο του 2025, μια μοναδική κάρτα Upper Deck Exquisite της σεζόν 2007-08, με υπογραφές και κομμάτια λογοτύπων των Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ, πωλήθηκε έναντι 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του Heritage Auctions.

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