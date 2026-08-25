Βγαίνει σε δημοπρασία φανέλα του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν - Μπορεί να φτάσει τα 100 εκατ. δολάρια

Η φανέλα που φορούσε ο θρυλικός Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο διάσημες σεζόν της καριέρας του βγαίνει σε δημοπρασία και ενδέχεται να γίνει η πιο ακριβή φανέλα μπάσκετ που έχει πωληθεί ποτέ.

Ο λόγος για την φανέλα των Chicago Bulls που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον 3ο τελικό του 1998 απέναντι στους Utah Jazz.

Στο συγκεκριμένο ματς, οι Chicago Bulls επικράτησαν με διαφορά 42 πόντων (96-54), καταγράφοντας ρεκόρ για την μεγαλύτερη διαφορά πόντων όλων των εποχών.

10 Ιουνίου 1998: Ο Μάικλ Τζόρνταν των Chicago Bulls κατά τη διάρκεια του 3ου αγώνα των τελικών του ΝΒΑ στις 10 Ιουνίου 1998. Getty Images

Εκείνη σεζόν ήταν η τελευταία του Τζόρνταν με τους Chigaco Bulls και έμεινε στην ιστορία ως ο «Τελευταίος Χορός» του μπασκετμπολίστα, ενώ έγινε και ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix το 2020.

Κατά τη διάρκεια του κρίσιμου αγώνα εναντίον των Utah Jazz, ο τότε 35χρονος Τζόρνταν έδωσε τον καλύτερό του εαυτό μπροστά στο κοινό της έδρας του, και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματός της σε μόλις οκτώ σεζόν.

«Η σημασία αυτής της φανέλας εκτείνεται πολύ πέρα από τα στατιστικά εκείνου του εμβληματικού αγώνα», αναφέρει η Joopiter στον ιστότοπό της, ο διαδικτυακός οίκος δημοπρασιών που διοργανώνει την πώληση, η οποία εκτιμά ότι το αντικείμενο μπορεί να πουληθεί για έως και 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις από την αγορά των αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων, η αξία της θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που, εφόσον επιτευχθεί, θα την καταστήσει ένα από τα ακριβότερα αθλητικά αντικείμενα που έχουν πουληθεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει μια άλλη φανέλα του Τζόρνταν από το Game 1 των τελικών του 1998, η οποία απέκτησε νέο ιδιοκτήτη έναντι 10.1 εκατομμυρίων το 2022.

Η θρυλική φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν Joopiter

Η διαδικτυακή δημοπρασία ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Το τρέχον ρεκόρ για το πιο ακριβό αθλητικό συλλεκτικό αντικείμενο που έχει πωληθεί ποτέ κατέχει η φανέλα «Called Shot» του Μπέιμπ Ρουθ, η οποία πωλήθηκε για 24,12 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Ο Ρουθ φορούσε τη φανέλα κατά τη διάρκεια του 3ου αγώνα των World Series του 1932.