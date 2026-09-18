ΑΑΔΕ: Από Ιούλιο του 2027 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η έναρξη της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τράπεζας

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΑΔΕ: Από Ιούλιο του 2027 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2027.
  • Η απόφαση για την παράταση υπογράφηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.
  • Η παράταση δόθηκε για να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους πληρωμών.
  • Ο χρόνος παράτασης επιτρέπει σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στη νέα διαδικασία.
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Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Την σχετική απόφαση (Α. 1187/2026) υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

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