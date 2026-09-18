ΑΑΔΕ: Από Ιούλιο του 2027 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας
Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η έναρξη της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τράπεζας
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- Η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2027.
- Η απόφαση για την παράταση υπογράφηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.
- Η παράταση δόθηκε για να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους πληρωμών.
- Ο χρόνος παράτασης επιτρέπει σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στη νέα διαδικασία.
Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Την σχετική απόφαση (Α. 1187/2026) υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.
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