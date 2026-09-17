Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

Snapshot Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει κλεισμένη στο σπίτι της στον Μαραθώνα, επηρεασμένη από το πένθος και το σοκ του θανάτου του τραγουδιστή.

Η μητέρα του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του γιου της.

Η οικογένεια ζητά την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αναμένει τη δικαιοσύνη.

Ο πατέρας του εκφράζει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ενώ επισημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί του.

Η οικογένεια αναμένει τις εξελίξεις στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου και προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της. Snapshot powered by AI

Εννέα ημέρες έχουν περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η οικογένειά του είναι βυθισμένη στο πένθος. Η μητέρα του τραγουδιστή βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, ενώ οι αδελφές του επισκέπτονται το μνήμα του μέσα σε βαρύ κλίμα.

Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο, η οικογένεια παραμένει κλεισμένη στο σπίτι της στον Μαραθώνα, προσπαθώντας ακόμη να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

«Δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ. Ειδικά η μητέρα του Γιώργου, που έχασε το παιδί της. Προσπαθούσαν εδώ και δύο χρόνια να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν», ανέφερε θεία του τραγουδιστή, η οποία τους επισκέφθηκε για να σταθεί στο πλευρό τους.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να αναζητήσει απαντήσεις και δικαίωση για τον θάνατό του.

Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όσων αποδειχθεί ότι φέρουν ευθύνη για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας του τραγουδιστή, ο οποίος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, λέγοντας: «Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της».

Όπως τόνισε ο ίδιος: «Από τη μια πλευρά είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη, ό,τι και να γίνει, το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της».

«Πώς είναι τα πράγματα; Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Τώρα είναι αργά, τώρα είναι αργά», πρόσθεσε ο Μανώλης Μαζωνάκης.

Η οικογένεια προσπαθεί πλέον να σταθεί ξανά στα πόδια της, ενώ την ίδια στιγμή αναμένει τις εξελίξεις στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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