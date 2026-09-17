Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

Η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να αναζητήσει απαντήσεις και δικαίωση για τον θάνατο του τραγουδιστή

Ανθή Κουρεντζή

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει κλεισμένη στο σπίτι της στον Μαραθώνα, επηρεασμένη από το πένθος και το σοκ του θανάτου του τραγουδιστή.
  • Η μητέρα του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του γιου της.
  • Η οικογένεια ζητά την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αναμένει τη δικαιοσύνη.
  • Ο πατέρας του εκφράζει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ενώ επισημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί του.
  • Η οικογένεια αναμένει τις εξελίξεις στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου και προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της.
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Εννέα ημέρες έχουν περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η οικογένειά του είναι βυθισμένη στο πένθος. Η μητέρα του τραγουδιστή βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, ενώ οι αδελφές του επισκέπτονται το μνήμα του μέσα σε βαρύ κλίμα.

Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο, η οικογένεια παραμένει κλεισμένη στο σπίτι της στον Μαραθώνα, προσπαθώντας ακόμη να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

«Δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ. Ειδικά η μητέρα του Γιώργου, που έχασε το παιδί της. Προσπαθούσαν εδώ και δύο χρόνια να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν», ανέφερε θεία του τραγουδιστή, η οποία τους επισκέφθηκε για να σταθεί στο πλευρό τους.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να αναζητήσει απαντήσεις και δικαίωση για τον θάνατό του.

Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όσων αποδειχθεί ότι φέρουν ευθύνη για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας του τραγουδιστή, ο οποίος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, λέγοντας: «Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της».

Όπως τόνισε ο ίδιος: «Από τη μια πλευρά είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη, ό,τι και να γίνει, το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της».

«Πώς είναι τα πράγματα; Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Τώρα είναι αργά, τώρα είναι αργά», πρόσθεσε ο Μανώλης Μαζωνάκης.

Η οικογένεια προσπαθεί πλέον να σταθεί ξανά στα πόδια της, ενώ την ίδια στιγμή αναμένει τις εξελίξεις στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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