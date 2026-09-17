Χρηματιστήριο: Ήπιες απώλειες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,40% στις 2.687,91 μονάδες, χωρίς να διατηρήσει το όριο των 2.700 μονάδων.

Ο FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 0,43%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης δέχθηκε ισχυρότερες πιέσεις.

Η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 548 εκατ. ευρώ, με σημαντική δραστηριότητα στα blue chips και πακέτα αξίας περίπου 102 εκατ. ευρώ.

Η Optima Bank σημείωσε την καλύτερη επίδοση με άνοδο 2,70%, ενώ η Lamda Development είχε τη μεγαλύτερη πτώση κατά 4,17%.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν σχεδόν το 48% της συνολικής αξίας συναλλαγών, με τη Eurobank να έχει τον μεγαλύτερο τζίρο. Snapshot powered by AI

Με ήπιες απώλειες, αλλά έντονη μεταβλητότητα και ιδιαίτερα αυξημένες συναλλαγές, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.687,91 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,40%, αφού προηγουμένως κινήθηκε σε εύρος σχεδόν 40 μονάδων, από τις 2.672,73 έως τις 2.712,08 μονάδες. Η αγορά δεν κατάφερε έτσι να διατηρήσει το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων, παρά το θετικό ξεκίνημα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Ο FTSE/ΧΑ Large Cap τερμάτισε στις 6.899,77 μονάδες, με πτώση 0,43%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης δέχθηκε ισχυρότερες πιέσεις. Η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 548 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη από πακέτα περίπου 102 εκατ. ευρώ και από τις αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων ενόψει της μετάβασης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Στις μετοχές του FTSE 25, την καλύτερη επίδοση σημείωσε η Optima Bank με άνοδο 2,70%. Ακολούθησαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 1,99%, η Motor Oil με 1,52%, η Allwyn με 1,35% και η Metlen με 0,66%. Οι αγοραστές έδειξαν επιλεκτική διάθεση, προσφέροντας στηρίξεις κυρίως σε χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς και υποδομιακούς τίτλους.

Στον αντίποδα, η Lamda Development βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών, υποχωρώντας κατά 4,17%, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου. Η Viohalco έχασε 4,03%, η Τράπεζα Πειραιώς 2,90%, η Cenergy 2,42% και η CrediaBank 1,66%. Οι πιέσεις στους συγκεκριμένους τίτλους, σε συνδυασμό με την αρνητική εικόνα των περισσότερων τραπεζών, περιόρισαν τις προσπάθειες ανάκαμψης του βασικού δείκτη.

Η τελική εικόνα του ταμπλό ήταν αρνητική, με 42 μετοχές να ενισχύονται, 63 να υποχωρούν και 21 να παραμένουν αμετάβλητες. Από τον συνολικό τζίρο, περίπου 521 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, στοιχείο που ανέδειξε τη μεγάλη συγκέντρωση της δραστηριότητας στα blue chips. Το διεθνές περιβάλλον παρέμεινε απαιτητικό, μετά την αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και τις επίμονες πληθωριστικές και γεωπολιτικές ανησυχίες στις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Τον μεγαλύτερο τζίρο πραγματοποίησε η Eurobank, ενώ ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα. Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν σχεδόν το 48% της μικτής αξίας συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές. Η συνεδρίαση άφησε εικόνα νευρικότητας, καθώς οι αυξημένες ροές συνδυάστηκαν με κατοχύρωση κερδών και συχνές εναλλαγές προσήμου.

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