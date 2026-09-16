Χρηματιστήριο: Άνοδος με νευρικότητα - Στάση αναμονής

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή άνοδο 0,13% στις 2.698,76 μονάδες, μετά από ενδοσυνεδριακή κορύφωση στο +0,8%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με συνολικό τζίρο 420,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 95,71 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με περίπου 99 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 4,07%, ενώ η Motor Oil έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά κοντά στα 69 ευρώ.

Η αγορά διατήρησε στάση αναμονής ενόψει της αναβάθμισης του ελληνικού χρηματιστηρίου σε κατηγορία ανεπτυγμένων αγορών, με τις ανακατανομές χαρτοφυλακίων να αναμένονται να κορυφωθούν την Παρασκευή. Snapshot powered by AI

Με οριακά κέρδη, αλλά αισθητά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αρχική ανοδική δυναμική εξασθένησε κατά το τελευταίο δίωρο, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, ενόψει της απόφασης της αμερικανικής Federal Reserve και των επικείμενων αναδιαρθρώσεων των διεθνών δεικτών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.698,76 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13% ή 3,55 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά έφθασε έως τις 2.717,20 μονάδες, με κέρδη περίπου 0,8%, προτού υποχωρήσει κοντά στο χαμηλό ημέρας. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,14%, κλείνοντας στις 6.929,65 μονάδες. ⁠

Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να ανέρχεται στα 420,43 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 95,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, με περίπου 99 εκατ. ευρώ, και ακολούθησε η Alpha Bank με 47,1 εκατ. ευρώ. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Εθνική Τράπεζα.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η ΕΥΔΑΠ, με κέρδη 4,07%. Ακολούθησαν η Optima Bank με 2,05%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 2,12%, η Motor Oil με 1,92% και η Τράπεζα Πειραιώς με 1,18%. Η Motor Oil έκλεισε κοντά στα 69 ευρώ, σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ η HELLENiQ Energy ενισχύθηκε κατά 1,11%, παραμένοντας πάνω από τα 18 ευρώ και σε υψηλό 27 ετών.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των blue chips κατέγραψε η Metlen, η οποία υποχώρησε κατά 2,94%. Ακολούθησαν η Viohalco με πτώση 2,16%, η Allwyn με 1,95%, η Jumbo με 1,88% και η Aegean Airlines με 1,43%.

Η σημερινή εικόνα αποτύπωσε τη στάση αναμονής της αγοράς πριν από την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Η κορύφωση των ανακατανομών χαρτοφυλακίων αναμένεται την Παρασκευή, όταν ο τζίρος εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Διαβάστε επίσης