Χρηματιστήριο: Άνοδος με νευρικότητα - Στάση αναμονής

Η σημερινή εικόνα αποτύπωσε τη στάση αναμονής της αγοράς πριν από την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου

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Χρηματιστήριο: Άνοδος με νευρικότητα - Στάση αναμονής
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  • Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή άνοδο 0,13% στις 2.698,76 μονάδες, μετά από ενδοσυνεδριακή κορύφωση στο +0,8%.
  • Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με συνολικό τζίρο 420,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 95,71 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με περίπου 99 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα.
  • Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 4,07%, ενώ η Motor Oil έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά κοντά στα 69 ευρώ.
  • Η αγορά διατήρησε στάση αναμονής ενόψει της αναβάθμισης του ελληνικού χρηματιστηρίου σε κατηγορία ανεπτυγμένων αγορών, με τις ανακατανομές χαρτοφυλακίων να αναμένονται να κορυφωθούν την Παρασκευή.
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Με οριακά κέρδη, αλλά αισθητά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αρχική ανοδική δυναμική εξασθένησε κατά το τελευταίο δίωρο, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, ενόψει της απόφασης της αμερικανικής Federal Reserve και των επικείμενων αναδιαρθρώσεων των διεθνών δεικτών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.698,76 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13% ή 3,55 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά έφθασε έως τις 2.717,20 μονάδες, με κέρδη περίπου 0,8%, προτού υποχωρήσει κοντά στο χαμηλό ημέρας. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,14%, κλείνοντας στις 6.929,65 μονάδες. ⁠

Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να ανέρχεται στα 420,43 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 95,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, με περίπου 99 εκατ. ευρώ, και ακολούθησε η Alpha Bank με 47,1 εκατ. ευρώ. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Εθνική Τράπεζα.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η ΕΥΔΑΠ, με κέρδη 4,07%. Ακολούθησαν η Optima Bank με 2,05%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 2,12%, η Motor Oil με 1,92% και η Τράπεζα Πειραιώς με 1,18%. Η Motor Oil έκλεισε κοντά στα 69 ευρώ, σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ η HELLENiQ Energy ενισχύθηκε κατά 1,11%, παραμένοντας πάνω από τα 18 ευρώ και σε υψηλό 27 ετών.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των blue chips κατέγραψε η Metlen, η οποία υποχώρησε κατά 2,94%. Ακολούθησαν η Viohalco με πτώση 2,16%, η Allwyn με 1,95%, η Jumbo με 1,88% και η Aegean Airlines με 1,43%.

Η σημερινή εικόνα αποτύπωσε τη στάση αναμονής της αγοράς πριν από την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Η κορύφωση των ανακατανομών χαρτοφυλακίων αναμένεται την Παρασκευή, όταν ο τζίρος εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

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