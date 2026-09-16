Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία

Σκόνη κακάο και γιαούρτι: Ένας απλός συνδυασμός με πραγματικά οφέλη για την υγεία.

Newsroom

Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η προσθήκη σκόνης κακάο χωρίς ζάχαρη στο γιαούρτι είναι ένας εύκολος τρόπος να δώσετε περισσότερη γεύση σε ένα θρεπτικό σνακ, χωρίς να το μετατρέψετε σε επιδόρπιο.

Το γιαούρτι προσφέρει πρωτεΐνη, ασβέστιο και, σε πολλά προϊόντα, ζωντανές καλλιέργειες, ενώ το κακάο προσθέτει φυτικές ίνες και φλαβανόλες. Συνδυαστικά, δημιουργούν έναν απλό συνδυασμό υψηλής θρεπτικής αξίας και χαμηλής περιεκτικότητας σε πρόσθετη ζάχαρη.

Ποια είναι τα οφέλη της προσθήκης σκόνης κακάο στο γιαούρτι;

Μια κουταλιά της σούπας σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη προσθέτει φυτικές ίνες και ελάχιστη ζάχαρη, ενώ το φυσικό κακάο είναι επίσης πλούσιο σε φλαβανόλες.

Συνδυαστικά, το γιαούρτι και το κακάο μπορούν να προσφέρουν:

  • Περισσότερες φυτικές ίνες: Το κακάο συμβάλλει στην πρόσληψη φυτικών ινών, οι οποίες υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία του εντέρου και μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα κορεσμού.
  • Φλαβανόλες: Αυτές οι φυτικές ενώσεις έχουν αντιοξειδωτική δράση και ενδέχεται να υποστηρίζουν την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.
  • Πρωτεΐνη: Το γιαούρτι, ιδιαίτερα το στραγγιστό, μπορεί να προσφέρει σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης και να κάνει το σνακ πιο χορταστικό.
  • Ασβέστιο: Το γιαούρτι αποτελεί σημαντική πηγή ασβεστίου για τα οστά και τα δόντια.
  • Ζωντανές καλλιέργειες: Τα γιαούρτια που περιέχουν ζωντανές καλλιέργειες παρέχουν ωφέλιμα βακτήρια, που μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία του πεπτικού συστήματος.
  • Γεύση σοκολάτας χωρίς πρόσθετη ζάχαρη: Το κακάο χωρίς ζάχαρη μπορεί να δώσει στο απλό γιαούρτι γεύση που θυμίζει επιδόρπιο, χωρίς τη ζάχαρη που περιέχεται σε πολλά γιαούρτια με γεύσεις.

Μπορεί το κακάο να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς;

Οι φλαβανόλες του κακάο μπορούν να επηρεάσουν το μονοξείδιο του αζώτου και την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Μια συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων μελετών του 2025 διαπίστωσε, ότι οι φλαβανόλες του κακάο συχνά βελτίωναν τις άμεσες αντιδράσεις αγγειοδιαστολής, αν και οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις στα μικρά αιμοφόρα αγγεία ήταν λιγότερο σταθερές.

Αυτό ΔΕΝ καθιστά το κακάο κάποιου τύπου «θεραπεία» για την καρδιοπάθεια. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία επισημαίνει τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την αρτηριακή πίεση και την αγγειακή υγεία, ωστόσο τα δεδομένα δεν είναι επαρκή ώστε να συσταθεί το κακάο ειδικά ως καρδιαγγειακή θεραπεία. Είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεται ως ένα χρήσιμο συστατικό στο πλαίσιο μιας συνολικά υγιεινής διατροφής.

Γιατί το γιαούρτι αποτελεί καλή βάση;

Το απλό γιαούρτι προσφέρει θρεπτικά συστατικά χωρίς τα πρόσθετα σάκχαρα, που μπορεί να κάνουν ορισμένες ποικιλίες με γεύση να θυμίζουν επιδόρπια. Το γιαούρτι ελληνικού τύπου περιέχει γενικά περισσότερη πρωτεΐνη από το κοινό γιαούρτι, ενώ και τα δύο είδη παρέχουν ασβέστιο και ζωντανές καλλιέργειες βακτηρίων.

Η προσθήκη κακάο χαρίζει γεύση σοκολάτας, επιτρέποντάς σας παράλληλα να ελέγχετε εσείς τη γλυκύτητα. Τα μούρα ή η μπανάνα μπορούν να προσθέσουν φυσική γλυκύτητα, ενώ οι ξηροί καρποί ή οι σπόροι προσφέρουν φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά.

Ποια σκόνη κακάο να επιλέξετε

Χρησιμοποιήστε απλή σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη αντί για γλυκά μείγματα σοκολάτας ή ροφήματος κακάο. Αν στόχος είναι οι περισσότερες φλαβανόλες, τότε το φυσικό (μη αλκαλοποιημένο) κακάο προτιμάται γενικά έναντι του κακάο που έχει υποστεί επεξεργασία τύπου Dutch (αλκαλοποίηση), καθώς η αλκαλοποίηση μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητα σε φλαβανόλες.

Μια πρακτική ποσότητα είναι περίπου 1 κουταλιά της σούπας κακάο σε 1 μερίδα γιαούρτι. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μια συγκεκριμένη δόση κακάο στο γιαούρτι επιφέρει ιδιαίτερα οφέλη για την υγεία, επομένως η μεγαλύτερη ποσότητα δεν είναι απαραίτητα και καλύτερη.

Αποτελεί ο συνδυασμός κακάο και γιαουρτιού μια «υπερτροφή»;

Πρόκειται για έναν θρεπτικό συνδυασμό, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ένωση κακάο και γιαουρτιού παράγει κάποιο μοναδικό όφελος για την υγεία. Οι έρευνες τεκμηριώνουν τα οφέλη των δύο τροφίμων και των συστατικών τους μεμονωμένα, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι ο καθαυτός συνδυασμός «προλαμβάνει ασθένειες».

Το πραγματικό πλεονέκτημα του συνδυασμού είναι πρακτικό: συνδυάζει πρωτεΐνη, ασβέστιο, ζωντανές καλλιέργειες, φυτικές ίνες και φλαβανόλες κακάο σε ένα σνακ που μπορεί να είναι χορταστικό χωρίς μεγάλες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης.

Συμπέρασμα

Η προσθήκη σκόνης κακάο χωρίς ζάχαρη στο γιαούρτι είναι ένας απλός τρόπος να προσθέσετε φυτικές ίνες, φλαβανόλες και γεύση σοκολάτας, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά τα επίπεδα πρόσθετης ζάχαρης. Συνδυάστε το με σκέτο στραγγιστό γιαούρτι και, αν θέλετε, με φρούτα, ξηρούς καρπούς ή σπόρους για ένα ισορροπημένο σνακ.

Δεν αποτελεί ιατρική θεραπεία, αλλά μια εύκολη διατροφική αναβάθμιση.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:42LIFESTYLE

Τσαφούλιας κατά Αφροδίτης Μάνου: «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στην ΓΑΔΑ ο Θεοδωρόπουλος μέχρι να βγει το φυλακιστήριό του

08:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας από τις 12:00 και συγκέντρωση στο Σύνταγμα σήμερα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Σήμερα η σημαντική ομιλία της στο ευρωκοινοβούλιο - Τι θα πει για ανταγωνιστικότητα και άμυνα  

08:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Μαζωνάκη : Η ΕΛ.ΑΣ ψάχνει αν χορηγήθηκε ουσία πριν την πλασμαφαίρεση - Τα κρίσιμα αποτελέσματα από τη φωτογραφία του τραγουδιστή

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυλώνας: Έξι συλλήψεις για ναρκωτικά στις φυλακές - Ανάμεσά τους και σωφρονιστικός υπάλληλος

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χωματερή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με «σπασμένα φρένα» η ακρίβεια στα διαμερίσματα – Τρελές οι αυξήσεις σε καινούρια και μεταχειρισμένα

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... περίπλοκη σχέση ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ και η δύσκολη συγκατοίκηση στην πολυκατοικία της σοσιαλδημοκρατίας

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται τα φανάρια που «τιμωρούν» όσους τρέχουν

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΜΑΝΤΕΙΟ

Περιμένοντας τους Ευρωπαίους για πετρέλαιο/βενζίνη και ρεύμα, Στην πυρά ο Πάνας του ΠΑΣΟΚ γιατί τόλμησε να έχει γνώμη

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Λας Βέγκας: Πυροβόλησε την κόρη της και αυτοκτόνησε - Κοκτέιλ ουσιών στο αίμα της 11χρονης

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι απαραίτητες διορθώσεις στα φορολογικά στοιχεία

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»

07:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Δορυφόροι - κυνηγοί», «ρομποτικοί αρπάγες» και «λέιζερ παρεμβολείς»: Ποιες είναι οι κατηγορίες των διαστημικών όπλων που έχουν οι ΗΠΑ και ποια τα κινέζικα και ρωσικά αντίμετρα

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η αλήθεια για τον Μεσογειακό Κυκλώνα που απειλεί την Ελλάδα - Σε ποιο σημείο βρίσκεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η αλήθεια για τον Μεσογειακό Κυκλώνα που απειλεί την Ελλάδα - Σε ποιο σημείο βρίσκεται

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από σήμερα - Υποχρεωτική η κτηματολογική διαμεσολάβηση

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Η 78χρονη μητέρα του, Μέι, κοιμάται στο... γκαράζ όταν τον επισκέπτεται στο Τέξας - «Δεν με πειράζει»

07:12WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πώς

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Καύσιμα: Με €200 εκατ. σχεδιάζει να μειώσει τις τιμές σε βενζίνη και diesel η κυβέρνηση

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (15/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα - Ήθελε να κάνει βόλτα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού – Ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

23:15LIFESTYLE

Η απρόσμενη αντίδραση του Τομ Κρουζ όταν χαρακτηρίστηκε ο «τελευταίος σταρ του σινεμά»

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βενετία: Νεκρός 25χρονος νιόπαντρος και αγνοούμενη η έγκυος σύζυγός του μετά από σύγκρουση σκαφών

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Λας Βέγκας: Πυροβόλησε την κόρη της και αυτοκτόνησε - Κοκτέιλ ουσιών στο αίμα της 11χρονης

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Τρεις νεκροί από συντριβή ειδησεογραφικού ελικοπτέρου την ώρα που κάλυπτε τροχαίο με δύο νεκρούς

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

18:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αδειάζει» από σεισμούς το Αιγαίο, σταδιακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ