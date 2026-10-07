Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

Snapshot Οι καλλιτέχνες Κέλλυ Κελεκίδου, Σώτης Βολάνης και Αλέκος Ζαζόπουλος κατέθεσαν στη ΓΑΔΑ ως μάρτυρες για το κύκλωμα του Φίλιππου Καμπούρη.

Οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν αν ο Καμπούρης ήταν ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου όπου εργάζονταν.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών.

Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον ανακριτή για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Snapshot powered by AI

Την πόρτα της ΓΑΔΑ πέρασαν πριν λίγες ώρες γνωστοί καλλιτέχνες για το κύκλωμα που είχε στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ και κλήθηκαν από τους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας είναι η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης κι ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

Οι τραγουδιστές κλήθηκαν ως μάρτυρες για να καταθέσουν για τα όσα γνώριζαν για τον Φίλιππο Καμπούρη και να επιβεβαιώσουν το αν πράγματι ήταν εκείνος ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στο οποίο εργαζόταν οι καλλιτέχνες.

Βαρύ κατηγορητήριο

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους κατηγορούνται για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, τους αποδίδονται τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της ένταξης και συγκρότησης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και της συνέργειας στην ίδια πράξη.

Παράλληλα, η δίωξη περιλαμβάνει νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα, ενώ σε βαθμό πλημμελήματος αποδίδεται η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται πλέον να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

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