Καμπούρης: «Έπαιρνα 7.200 τον χρόνο και μου δήλωσαν 19.000 ευρώ», λέει η γυναίκα που τον κατήγγειλε

Snapshot Η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη ισχυρίζεται ότι της δήλωσαν εισόδημα 19.000 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα έπαιρνε 7.200 ευρώ ετησίως.

Λόγω της υπερεκτίμησης του εισοδήματός της, της κόπηκαν νόμιμα κρατικά επιδόματα, όπως το επίδομα τέκνων και θέρμανσης.

Ανακάλυψε ότι ήταν δηλωμένη ως υπάλληλος σε τρεις εταιρείες και πληρωνόταν από διαφορετικές, χωρίς να λαμβάνει τα αντίστοιχα επιδόματα.

Όταν ζήτησε εξηγήσεις, οι υπεύθυνοι την παρέπεμπαν μεταξύ τους χωρίς να της δίνουν σαφείς απαντήσεις.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει πως για να συνεχίσει να εργάζεται, της ζήτησαν να δουλεύει με αμοιβή 300 ευρώ. Snapshot powered by AI

«Έπαιρνα 7.200 τον χρόνο και μου δήλωσαν 19.000 ευρώ», υποστηρίζει η γυναίκα που ξεσκέπασε το κύκλωμα με αρχηγούς τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.

Όταν η γυναίκα διαπίστωσε πως δεν της καταβάλλονταν τα νόμιμα κρατικά επιδόματα όπως το τέκνων ή το θέρμανσης, λόγω του ποσού που εμφανιζόταν ως εισόδημά της, άρχισε να διαμαρτύρεται. Τότε ανακάλυψε πως άλλη ήταν δηλωμένη ως υπάλληλος σε τρεις εταιρείες και πληρωνόταν από άλλες.

«Είχα απόλυτη ανάγκη και τα επιδόματα γιατί είμαι μονογονέας με δύο παιδιά και επειδή μου τα έκοψαν, έψαξα το θέμα. Όταν τους ρώτησα τι συμβαίνει με έστελνε ο Καμπούρης στη γυναίκα του, η γυναίκα του στον λογιστή και δεν έβγαζα άκρη. Μάλιστα με είχε φωνάξει, να μου πει πως αν θέλω να συνεχίσω να δουλεύω θα έπρεπε να δουλεύω για 300 ευρώ», είπε η καταγγέλλουσα στην πρωινή εκπομπή του Star.

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