Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

Ο συλληφθείς εμφανιζόταν να τους ασφαλίζει κανονικά στον ΕΦΚΑ, όμως στην πραγματικότητα δεν απέδιδε ποτέ τις εισφορές τους στα κρατικά ταμεία

Μίλτος Τσεκούρας

Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο Φίλιππος Καμπούρης κατηγορείται ότι δεν απέδιδε τις εισφορές των τραγουδιστών στον ΕΦΚΑ και έκλεβε τα χρήματα.
  • Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες στην Οικονομική Αστυνομία.
  • Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες-φαντάσματα και εικονικά τιμολόγια για να δικαιολογεί παράνομες συναλλαγές προς το κόμμα ΛΑΟΣ.
  • Η απάτη σε βάρος του δημοσίου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ο Φίλιππος Καμπούρης δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση στους αστυνομικούς.
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Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον και πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής για την απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές, ονόματα πρώτης γραμμής από τον χώρο του παραδοσιακού και του λαϊκού πενταγράμμου, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Οικονομικής Αστυνομίας προκειμένου να καταθέσουν.

Οι καλλιτέχνες αυτοί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ως μάρτυρες. Ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανιζόταν να τους ασφαλίζει κανονικά στον ΕΦΚΑ, όμως στην πραγματικότητα δεν απέδιδε ποτέ τις εισφορές τους στα κρατικά ταμεία.

Χρήματα τα οποία έβαζε ο ίδιος στην τσέπη του. Σύμφωνα με τις έρευνες των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας, μέσα από το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων που ήλεγχε το κύκλωμα, κόβονταν εικονικά τιμολόγια για διαφήμιση αλλά και εκδηλώσεις προς το ΛΑΟΣ.

Τα τιμολόγια αυτά δικαιολογούνταν στα χαρτιά ως δήθεν διάφορες παροχές και υπηρεσίες προς το κόμμα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, που κατηγορείται ως εγκέφαλος της οργάνωσης δεν έχει πει κουβέντα στους αστυνομικούς μέχρι αυτήν την ώρα.

Τις συναλλαγές του σε Ελλάδα και εξωτερικό ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Συναλλαγές του Φίλιππου Κουμπούρη και της συζύγου του σε Ελλάδα και εξωτερικό ερευνά εδώ και μήνες η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Η υπόθεση ξεκίνησε από κινήσεις χρημάτων σε ελληνική τράπεζα που τράβηξαν την προσοχή των αρμόδιων αρχών. Από την επεξεργασία των στοιχείων, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψαν συναλλαγές με άνοιγμα εκτός Ελλάδας, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να επεκταθούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναζητούνται πλέον στοιχεία για οικονομικές κινήσεις του ζευγαριού, σε μια έρευνα που βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Τρία καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει μεταξύ άλλων, τρία καταστήματα, τα οποία φέρονται να είναι ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος επίσης φέρεται να ηγείται μαζί με τη σύζυγό του, εγκληματικής οργάνωσης που έχει τεράστιες οφειλές στον ΕΦΚΑ και γενικότερα στο Δημόσιο, που αγγίζουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, αλλά και πρόσωπα που κατηγορούνται ότι λειτούργησαν ως «αχυράνθρωποι». Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2021, προχωρώντας στην ίδρυση εταιρειών, τις οποίες έκλειναν στη συνέχεια χωρίς να εξοφλούν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Μόνο στον e-ΕΦΚΑ οφείλεται τουλάχιστον ενάμιση εκατομμύριο ευρώ.

Τρία καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τρία καταστήματα: Ένα ψητοπωλείο στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, ένα κατάστημα μόδας στην οδό Αγίου Ελευθερίου στον Πειραιά, καθώς και το κατάστημα της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη, Άννας Συνούλη στην οδό Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό.

Το ψητοπωλείο στην Καλλιθέα

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Το μαγαζί ρούχων στον Πειραιά

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Το μαγαζί ρούχων στον Κορυδαλλό

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Άρση απορρήτου

Εξάλλου, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε άρση απορρήτου για τον Φίλιππο Καμπούρη, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τα οικονομικά και του κόμματος, του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, του ΛΑΟΣ, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι οι επιχειρήσεις του κυκλώματος έκοβαν τιμολόγια στο κόμμα.

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