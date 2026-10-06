Φίλιππος Καμπούρης: Τρία καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

Snapshot Τρία καταστήματα που φέρονται να ανήκουν στον Φίλιππο Καμπούρη ερευνώνται για απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κατηγορούνται ότι ηγήθηκαν εγκληματικής οργάνωσης με οφειλές περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο.

Η οργάνωση ίδρυε εταιρείες και τις έκλεινε χωρίς να πληρώνει οφειλές στον ΕΦΚΑ από το 2021, οφείλοντας τουλάχιστον ενάμιση εκατομμύριο ευρώ μόνο στον e-ΕΦΚΑ.

Οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωπους» που συμμετείχαν στην απάτη.

Οι Αρχές έχουν άρει το απόρρητο για τον Φίλιππο Καμπούρη και ερευνούν οικονομικά του κόμματος ΛΑΟΣ λόγω καταγγελιών για έκδοση τιμολογίων από τις επιχειρήσεις του κυκλώματος. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει μεταξύ άλλων, τρία καταστήματα, τα οποία φέρονται να είναι ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος επίσης φέρεται να ηγείται μαζί με τη σύζυγό του, εγκληματικής οργάνωσης που έχει τεράστιες οφειλές στον ΕΦΚΑ και γενικότερα στο Δημόσιο, που αγγίζουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, αλλά και πρόσωπα που κατηγορούνται ότι λειτούργησαν ως «αχυράνθρωποι». Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2021, προχωρώντας στην ίδρυση εταιρειών, τις οποίες έκλειναν στη συνέχεια χωρίς να εξοφλούν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Μόνο στον e-ΕΦΚΑ οφείλεται τουλάχιστον ενάμιση εκατομμύριο ευρώ.

Τρία καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τρία καταστήματα: Ένα ψητοπωλείο στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, ένα κατάστημα μόδας στην οδό Αγίου Ελευθερίου στον Πειραιά, καθώς και το κατάστημα της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη, Άννας Συνούλη στην οδό Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό.

Το ψητοπωλείο στην Καλλιθέα

Το μαγαζί ρούχων στον Πειραιά

Το μαγαζί ρούχων στον Κορυδαλλό

Άρση απορρήτου

Εξάλλου, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε άρση απορρήτου για τον Φίλιππο Καμπούρη, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τα οικονομικά και του κόμματος, του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, του ΛΑΟΣ, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι οι επιχειρήσεις του κυκλώματος έκοβαν τιμολόγια στο κόμμα.

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