Άννα Συνούλη: Η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ

Snapshot Ο Φίππος Καμπούρης συνελήφθη ως ηγετικό μέλος κυκλώματος απάτης και φοροδιαφυγής κατά του ΕΦΚΑ.

Η σύζυγός του, Άννα Συνούλη, που δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας, θεωρείται επίσης ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2021, χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους» για να ιδρύει εταιρείες και να μην καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Η συνολική ζημιά για τον ΕΦΚΑ ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων». Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη ως ηγετικό μέλος του κυκλώματος που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και για φοροδιαφυγή.

Ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης θεωρείται και η σύζυγός του, Άννα Συνούλη. Η κυρία Συνούλη, δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας και της ένδυσης και διατηρεί κατάστημα στον Κορυδαλλό.

Συνελήφθη μαζί με τον σύζυγό της και κρατείται μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, μέχρι να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους ασκηθεί δίωξη κι εν συνεχεία να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της έκαναν έναρξη σε εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες... βαρούσαν κανόνι και οι οφειλές έμεναν ανεκτέλεστες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».

Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

Η Άννα Συνούλη παντρεύτηκε τον Φίλιππο Καμπούρη τον Οκτώβριο του 2012 στον Πειραιά παρουσία συγγενών, φίλων κι αρκετών γνωστών προσώπων από την πολιτική και την showbiz.

Η Άννα Συνούλη είχε τοποθετηθεί δημόσια για τον σύζυγό της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένειά τους, τον Απρίλιο του 2020, όταν ο Φίλιππος Καμπούρης υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μιλώντας τότε στην εκπομπή «Ευτυχείτε», είχε περιγράψει τις στιγμές που προηγήθηκαν της διακομιδής του, εξηγώντας ότι ο παρουσιαστής ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και της ζήτησε να καλέσει το 166.

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