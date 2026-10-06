Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγοί του κυκλώματος απατών του ΕΦΚΑ

Snapshot Σε αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτη στον eΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Αρχηγοί της οργάνωσης φέρονται ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του, με εκτιμώμενη ζημιά στο Δημόσιο 5 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι.

Το κύκλωμα άνοιγε εταιρείες με διαχειριστές αχυρανθρώπους, δεν πλήρωνε τις ασφαλιστικές εισφορές στον eΕΦΚΑ και έκλεινε ή εγκατέλειπε τις εταιρείες αφήνοντας χρέη.

Η οργάνωση εξέδιδε τιμολόγια ακόμα και από το κόμμα. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή.

Αρχηγοί της οργάνωσης φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, Άννα Συνούλη, με τη ζημιά εις βάρος του Δημοσίου να εκτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες, αχυράνθρωποι, καθώς και οι αρχηγοί.

Πώς λειτουργούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το κύκλωμα άνοιγε εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους «αχυρανθρώπους». Μεταξύ των εταιριών που άνοιξε ήταν εταιρίες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων.

Λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις κανονικά, αλλά όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, απλώς δεν πλήρωναν ποτέ. Στη συνέχεια, είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο Δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Μάλιστα, έκοβαν τιμολόγια ακόμα και από το κόμμα.

Eurokinissi

Eurokinissi

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