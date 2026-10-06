Αττική: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε εξέλιξη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Αττική για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Η οργάνωση διέπραττε απάτες σε βάρος του eΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και oi αρχηγοί.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες, αχυράνθρωποι, καθώς και οι αρχηγοί.

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