Έτσι δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Καμπούρη: Νυχτερινά μαγαζιά, ρουχάδικα, εστιατόρια

Snapshot Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και έξι ακόμα άτομα κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες κατά του e-ΕΦΚΑ.

Το κύκλωμα ίδρυε εταιρείες μέσω «αχυρανθρώπων» που λειτουργούσαν προσωρινά και στη συνέχεια απέφευγαν την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούσαν περιλάμβαναν διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης και μόδας.

Το κύκλωμα εξέδιδε τιμολόγια και στο κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Καμπούρης. Snapshot powered by AI

Στα δίχτυα της ΔΑΟΕ έπεσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς κι άλλα έξι άτομα, που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπραττε συστηματικά απάτες κατά του Δημοσίου και συγκεκριμένα κατά του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις Αρχές, το κύκλωμα έστηνε εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους», οι οποίοι έμπαιναν «μπροστινοί» για να συσταθεί η εταιρεία.

Αφού οι εταιρείες λειτουργούσαν για κάποιο διάστημα, όταν ερχόταν η ώρα να καταβληθούν οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, είτε τις έκλειναν και «φέσωναν» το Δημόσιο, είτε δεν πλήρωναν ποτέ.

Η πολυκατοικία στον Άλιμο, στην οποία συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης Χάρης Γκίκας

Διαφημιστικές, νυχτερινά κέντρα και... ΛΑΟΣ

Το κύκλωμα μεταξύ των εταιριών που άνοιξε ήταν διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μεταξύ των οποίων κι ένα πολύ γνωστό της αθηναϊκής νύχτας, καθώς και καταστήματα ένδυσης και μόδας.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες της ΔΟΑΕ, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συνεργάτες του, δεν δίσταζαν να κόβουν και τιμολόγια από το κόμμα του οποίου προεδρεύει, του ΛΑΟΣ. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται εάν μέσω τέτοιων εταιρικών σχημάτων δικαιολογούνταν, μεταξύ άλλων, και δαπάνες που συνδέονταν με το κόμμα, κάτι που αναμένεται να εξεταστεί μέσα από τα παραστατικά, τις οικονομικές συναλλαγές και τις διαδρομές των χρημάτων.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες, αχυράνθρωποι, καθώς και οι φερόμενοι ως αρχηγοί.

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