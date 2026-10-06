Φίλιππος Καμπούρης: Τις συναλλαγές του σε Ελλάδα και εξωτερικό ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Snapshot Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος διερευνά τις συναλλαγές του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η έρευνα επεκτάθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από οικονομικές κινήσεις εκτός Ελλάδας.

Ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να ηγείται εγκληματικής οργάνωσης με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο που ξεπερνούν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Τρία καταστήματα, ιδιοκτησίας του ζευγαριού, βρίσκονται υπό έλεγχο για εμπλοκή στην απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Έχει γίνει άρση απορρήτου για τον Φίλιππο Καμπούρη και εξετάζονται οικονομικά στοιχεία του κόμματος ΛΑΟΣ, με καταγγελίες για έκδοση τιμολογίων από το κύκλωμα στο κόμμα. Snapshot powered by AI

Συναλλαγές του Φίλιππου Κουμπούρη και της συζύγου του σε Ελλάδα και εξωτερικό ερευνά εδώ και μήνες η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Η υπόθεση ξεκίνησε από κινήσεις χρημάτων σε ελληνική τράπεζα που τράβηξαν την προσοχή των αρμόδιων αρχών. Από την επεξεργασία των στοιχείων, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψαν συναλλαγές με άνοιγμα εκτός Ελλάδας, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να επεκταθούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναζητούνται πλέον στοιχεία για οικονομικές κινήσεις του ζευγαριού, σε μια έρευνα που βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Τρία καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει μεταξύ άλλων, τρία καταστήματα, τα οποία φέρονται να είναι ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος επίσης φέρεται να ηγείται μαζί με τη σύζυγό του, εγκληματικής οργάνωσης που έχει τεράστιες οφειλές στον ΕΦΚΑ και γενικότερα στο Δημόσιο, που αγγίζουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, αλλά και πρόσωπα που κατηγορούνται ότι λειτούργησαν ως «αχυράνθρωποι». Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2021, προχωρώντας στην ίδρυση εταιρειών, τις οποίες έκλειναν στη συνέχεια χωρίς να εξοφλούν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Μόνο στον e-ΕΦΚΑ οφείλεται τουλάχιστον ενάμιση εκατομμύριο ευρώ.

Τρία καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τρία καταστήματα: Ένα ψητοπωλείο στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, ένα κατάστημα μόδας στην οδό Αγίου Ελευθερίου στον Πειραιά, καθώς και το κατάστημα της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη, Άννας Συνούλη στην οδό Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό.

Το ψητοπωλείο στην Καλλιθέα

Το μαγαζί ρούχων στον Πειραιά

Το μαγαζί ρούχων στον Κορυδαλλό

Άρση απορρήτου

Εξάλλου, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε άρση απορρήτου για τον Φίλιππο Καμπούρη, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τα οικονομικά και του κόμματος, του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, του ΛΑΟΣ, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι οι επιχειρήσεις του κυκλώματος έκοβαν τιμολόγια στο κόμμα.

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