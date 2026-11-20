Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από 28 έως 30 Νοεμβρίου.

Η επίσκεψη γίνεται με αφορμή τη θρονική εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου, προστάτου και ιδρυτού του Πατριαρχείου.

Ο Πρόεδρος θα εγκαινιάσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη έκθεση βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία της θρονικής εορτής.

Η προηγούμενη επίσκεψη Προέδρου στο Φανάρι ήταν ανεπίσημη και έγινε από τον Προκόπη Παυλόπουλο το 2017.

Στις 22 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από τη Μάχη της Αράχωβας με δοξολογία, κατάθεση στεφάνου και αναπαράσταση της μάχης. Snapshot powered by AI

Επτά μήνες μετά την έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα επισκεφθεί το Φανάρι, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Όταν ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας επισκέφθηκε την Αθήνα μεταξύ 5 και 7 Μαΐου υπήρξε άριστο κλίμα στις σχέσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας παρακολούθησε την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων στις 5 Μαΐου και δέχθηκε τον κκ. Βαρθολομαίο στο Προεδρικό Μέγαρο στις 7 Μαΐου.

Η επίσκεψη, η οποία θα διαρκέσει από την 28η Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται για τη θρονική εορτή του προστάτου και ιδρυτού του Πατριαρχείου, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα εγκαινιάσει, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου. Θησαυροί Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Τέχνης» ενώ θα παραστεί στην Θεία Λειτουργία της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, η οποία θα τελεστεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, ιστορικά, ήταν ο πρώτος που επισκέφθηκε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας το Φανάρι - στις 22 Μαΐου 2017. Ωστόσο ήταν ανεπίσημη επίσκεψη. Βρισκόταν στην Πόλη για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για τα 25 χρόνια του Οργανισμού Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και η συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο έγινε στο περιθώριο της συνόδου.

Εορτασμός για τα 200 χρόνια από τη Μάχη της Αράχωβας

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην Αράχωβα. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα συμμετέχει έχει στον εορτασμό των 200 ετών από τη Μάχη της Αράχωβας.

Πέρα από την συμμετοχή στη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο της πόλης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει αναπαράσταση της Μάχης της Αράχωβας που θα πραγματοποιηθεί στην πλαγιά απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.