Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.

Το επίδομα αυξήθηκε κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.000.000 περισσότεροι.

Η καταβολή του επιδόματος στηρίζεται στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στο τέλος του μήνα το επίδομα θα λάβουν και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες καθώς και οι πολίτες με αναπηρία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το επίδομα αποτελεί βήμα για την αποκατάσταση αδικιών και την έμπρακτη στήριξη των συνταξιούχων, αν και δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δράττεται της ευκαιρίας της κυκλοφορίας του GTA 6, που έχει προκαλέσει παγκόσμιο παροξυσμό και κάνει... επιθετικό μάρκετινγκ αναφορικά με το επίδομα των 400 ευρώ που θα λάβουν σήμερα 2,2 εκατ. συνταξιούχοι.

Ο πρωθυπουργός, με ένα βίντεο που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσει για το επίδομα των 400 ευρώ που καταβάλλεται σήμερα στους συνταξιούχους, τονίζει ότι γίνεται ένα ακόμα βήμα «για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη στήριξη των συνταξιούχων».

Κι επειδή ως γνωστόν οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν χαλούν χατίρια στα εγγόνια τους με το επίδομα των 400 ευρώ, θα έχουν μια μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρουν δώρο ενόψει Χριστουγέννων στα παιδιά, το Grand Theft Auto VI που κυκλοφόρησε τα προηγούμενα 24ωρα και κάνει θραύση.

«Σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ, χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης και τονίζει ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται στην κυβέρνηση «χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

«Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι ωφελούμενοι περίπου 1.000.000 περισσότεροι. Στο τέλος του μήνα θα το λάβουν και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες καθώς και οι συμπολίτες μας με αναπηρία» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κλείνοντας ανέφερε ότι «ξέρω ότι τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη στήριξη των συνταξιούχων».

Δείτε το βίντεο

https://www.instagram.com/reel/Df9o_Q7IEJp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης