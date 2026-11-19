Snapshot Η ανάρτηση περιλάμβανε εικόνα των γραφείων του κόμματος σε ύφος που παραπέμπει στον κόσμο του GTA και τη λεζάντα «Καλημέρα».

Το GTA VI κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη για PlayStation 5 και Xbox Series X|S.

Η κυκλοφορία του GTA VI έληξε μια αναμονή 13 ετών από την προηγούμενη έκδοση, το GTA V του 2013.

Το παιχνίδι αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες στην ιστορία της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών. Snapshot powered by AI

Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να σχολιάσει την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης (19/11), οι επίσημοι λογαριασμοί της Νέας Δημοκρατίας στα social media δημοσίευσαν μια εικόνα των γραφείων του κόμματος, διαμορφωμένη σε ύφος που παραπέμπει στον κόσμο του GTA. Η φωτογραφία συνοδευόταν από μια λιτή λεζάντα: «Καλημέρα 🎮», με το κόμμα να αξιοποιεί το γεγονός της ημέρας και να μπαίνει με χιουμοριστική διάθεση στο κλίμα της παγκόσμιας gaming πρεμιέρας.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την κυκλοφορία του GTA VI, η οποία έβαλε τέλος σε μια αναμονή 13 ετών. Το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα, από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, για PlayStation 5 και Xbox Series X|S.

https://www.instagram.com/p/Df6gdkdg7AA/

Πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες στην ιστορία της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών. Από το 2013, όταν κυκλοφόρησε το GTA V, μεσολάβησαν δύο γενιές κονσολών, αμέτρητες φήμες, τρέιλερ που κατέρριψαν ρεκόρ και διαδοχικές αναβολές, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των εκατομμυρίων θαυμαστών της σειράς.

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