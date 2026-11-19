Snapshot Το GTA VI κυκλοφόρησε μετά από 13 χρόνια αναμονής και είναι διαθέσιμο για PlayStation 5 και Xbox Series X|S.

Το παιχνίδι έλαβε βαθμολογία 99/100 στο Metacritic, ισοφαρίζοντας ρεκόρ που διατηρούνταν από το 1998.

Η κυκλοφορία προκάλεσε φαινόμενο «γρίπης του GTA», με πολλούς παίκτες να ζητούν άδειες εργασίας για να παίξουν.

Πριν την πρεμιέρα, το PlayStation Network αντιμετώπισε προβλήματα σύνδεσης, πιθανώς λόγω αυξημένης κίνησης.

Η ανάπτυξη του GTA VI διήρκησε σχεδόν μια δεκαετία, με χιλιάδες εργαζόμενους και κόστος εκτιμώμενο πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Snapshot powered by AI

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια, δύο γενιές κονσολών, αμέτρητες φήμες, τρέιλερ που έσπασαν ρεκόρ και αναβολές που δοκίμασαν την υπομονή ακόμη και των πιο φανατικών παικτών. Η αναμονή τελείωσε. Το Grand Theft Auto VI κυκλοφόρησε και ο πλανήτης, τουλάχιστον για τους φίλους του gaming, έχει πλέον έναν προορισμό: τη Vice City.

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη (19/11), το GTA VI είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα, για PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Η κυκλοφορία του σηματοδοτεί το τέλος μιας αναμονής που άρχισε το 2013, όταν το GTA V άλλαξε τα δεδομένα της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει πάρει διαστάσεις που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και στις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές. Εκατομμύρια παίκτες έχουν κατεβάσει από πριν το παιχνίδι στις κονσόλες τους, εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει άδειες και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γεμίσει με αντίστροφες μετρήσεις, αντιδράσεις και εικόνες από τις πρώτες ώρες στη Vice City.

Στη Νέα Ζηλανδία, όπου το παιχνίδι έγινε διαθέσιμο νωρίτερα λόγω της διαφοράς ώρας, οι πρώτοι παίκτες είχαν ήδη ξεκινήσει την περιπέτειά τους, την ώρα που η υπόλοιπη υφήλιος περίμενε το ρολόι να δείξει μεσάνυχτα.

Στην κορυφή του Metacritic με 99 στα 100

Η Rockstar φαίνεται πως δεν δημιούργησε απλώς το πιο πολυαναμενόμενο παιχνίδι της δεκαετίας, αλλά και ένα από τα καλύτερα που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες κριτικές.

Το GTA VI συγκέντρωσε την εντυπωσιακή βαθμολογία 99/100 στο Metacritic, την πλατφόρμα που συγκεντρώνει τις αξιολογήσεις εξειδικευμένων μέσων από ολόκληρο τον κόσμο.

Με περισσότερες από 150 κριτικές, το παιχνίδι ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του The Legend of Zelda: Ocarina of Time, που κυκλοφόρησε το 1998 και παρέμενε επί 28 χρόνια σημείο αναφοράς στην κατάταξη.

Τα ξένα μέσα αποθεώνουν κυρίως την πρωτοφανή λεπτομέρεια του κόσμου, την αίσθηση ελευθερίας, την τεχνική αρτιότητα και τον τρόπο με τον οποίο η Rockstar συνδυάζει τη δράση με την κινηματογραφική αφήγηση.

Το 99/100 αφορά τις αξιολογήσεις των κριτικών και όχι τη βαθμολογία των χρηστών, ενώ δεν αποκλείεται να μεταβληθεί όσο προστίθενται νέες κριτικές.

Η «γρίπη του GTA» χτύπησε και τους χώρους εργασίας

Η προσμονή για το GTA VI δεν περιορίστηκε στις οθόνες. Έφτασε μέχρι και τους χώρους εργασίας, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που στα ξένα μέσα έχει ήδη αποκτήσει το δικό του όνομα: «GTA Flu», δηλαδή «γρίπη του GTA».

Χιλιάδες παίκτες έχουν κανονίσει να απουσιάσουν από τη δουλειά τους για να περάσουν την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας μπροστά στην κονσόλα. Άλλοι δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να κοιμηθούν, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα τα αστεία για ξαφνικές αδιαθεσίες και αναρρωτικές άδειες έχουν την τιμητική τους.

Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας G2A σε περίπου 1.500 χρήστες, το 29% δήλωσε ότι είχε ήδη ζητήσει άδεια από την εργασία ή το σχολείο για να παίξει.

Το θέμα απασχόλησε ακόμη και την αρμόδια αρχή εργασιακών σχέσεων της Αυστραλίας, η οποία υπενθύμισε τους κανόνες για τις άδειες ασθενείας. Ορισμένες επιχειρήσεις, πάντως, αντιμετώπισαν την κυκλοφορία διαφορετικά, προσφέροντας επιπλέον ημέρα άδειας στους εργαζομένους τους.

Για μια μερίδα παικτών, η 19η Νοεμβρίου ήταν εδώ και καιρό κυκλωμένη στο ημερολόγιο. Και όχι για κάποια επαγγελματική υποχρέωση.

Προβλήματα στο PlayStation Network λίγο πριν από την πρεμιέρα

Η αντίστροφη μέτρηση συνοδεύτηκε και από ένα απρόοπτο, καθώς το PlayStation Network παρουσίασε προβλήματα σύνδεσης λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Χρήστες από διάφορες χώρες ανέφεραν ότι δυσκολεύονταν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες ή να εκκινήσουν παιχνίδια και εφαρμογές.

Η Sony αναγνώρισε τη δυσλειτουργία, ενώ οι αναφορές στην πλατφόρμα Downdetector αυξήθηκαν απότομα.

Η χρονική σύμπτωση με την πρεμιέρα του GTA VI πυροδότησε εικασίες ότι το δίκτυο δεν άντεξε την αυξημένη κίνηση. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η βλάβη προκλήθηκε από το παιχνίδι, ενώ είχε προηγηθεί και ενημέρωση λογισμικού του PlayStation 5.

Το περιστατικό ήρθε να προστεθεί στην ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα γύρω από την κυκλοφορία, με τους παίκτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις μέχρι την ώρα που θα μπορούσαν επιτέλους να ξεκινήσουν.

Δισεκατομμύρια δολάρια και ρεκόρ που περιμένουν να καταρριφθούν

Το GTA VI είναι και ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά στοιχήματα στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας αναλύσεων Sensor Tower, τις οποίες επικαλείται το Reuters, οι πωλήσεις και οι προπαραγγελίες είχαν φτάσει περίπου τα 17 εκατομμύρια αντίτυπα, με έσοδα που ξεπερνούσαν τα 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η παγκόσμια κυκλοφορία.

Πρόκειται για εκτιμήσεις της αγοράς και όχι για τελικό επίσημο απολογισμό της Rockstar. Ωστόσο, τα ποσά είναι ενδεικτικά του μεγέθους της ζήτησης.

Το GTA V είχε αποφέρει περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, το 2013, και είχε ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Ένα επίτευγμα που μέχρι σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς.

Το νέο παιχνίδι καλείται πλέον να ξεπεράσει τον ίδιο του τον προκάτοχο. Και με τις πρώτες κριτικές να αγγίζουν το απόλυτο και τις προπαραγγελίες να κινούνται σε πρωτοφανή επίπεδα, οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές.

Χιλιάδες δημιουργοί και σχεδόν μια δεκαετία δουλειάς

Πίσω από το GTA VI βρίσκεται μια παραγωγή τεράστιας κλίμακας, που απασχόλησε χιλιάδες ανθρώπους και χρειάστηκε χρόνια έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Guardian, το προσωπικό της Rockstar είχε τετραπλασιαστεί σε σχέση με την εποχή του GTA V, ενώ η εταιρεία απασχολούσε το 2026 περισσότερους από 4.700 εργαζομένους στις εγκαταστάσεις της ανά τον κόσμο. Ο αριθμός αυτός αφορά συνολικά την εταιρεία και όχι αποκλειστικά τους ανθρώπους που εργάστηκαν στο GTA VI.

Οι πρώτες εργασίες για το παιχνίδι είχαν αρχίσει ήδη από το 2015, με ταξίδια των δημιουργών στο Μαϊάμι για τη μελέτη της πόλης και της καθημερινότητάς της. Η ανάπτυξη επιταχύνθηκε μετά την ολοκλήρωση του Red Dead Redemption 2, το 2018, και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο απαιτητικά εγχειρήματα της Rockstar.

Γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος; Επειδή αυτή τη φορά ο στόχος δεν ήταν απλώς ένας μεγαλύτερος χάρτης ή καλύτερα γραφικά.

Η Rockstar επιχείρησε να δημιουργήσει έναν κόσμο που να μοιάζει πραγματικά ζωντανός. Οι δρόμοι, τα καταστήματα, τα νυχτερινά κέντρα, τα αυτοκίνητα και οι περαστικοί δεν λειτουργούν απλώς ως σκηνικό, αλλά αποτελούν μέρος μιας πόλης που συνεχίζει να κινείται και να αλλάζει γύρω από τον παίκτη.

Για τις ανάγκες της παραγωγής, οι δημιουργοί μελέτησαν γειτονιές της Φλόριντα, φωτογράφισαν κτίρια, επισκέφθηκαν χώρους διασκέδασης και παρακολούθησαν ακόμη και αστυνομικές περιπολίες, προσπαθώντας να μεταφέρουν στο παιχνίδι την πραγματική ατμόσφαιρα της περιοχής.

Ιδιαίτερη δουλειά έγινε και στις πιο μικρές λεπτομέρειες: από τις κινήσεις των χαρακτήρων και τη συμπεριφορά των περαστικών μέχρι τον φωτισμό, τις αντανακλάσεις, την κυκλοφορία των οχημάτων και τη φυσική των αντικειμένων.

Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο ένας χαρακτήρας κρατά ένα μπουκάλι ή κινείται μέσα σε ένα κατάστημα αποτέλεσε ξεχωριστό κομμάτι της ανάπτυξης.

Σε τεχνικό επίπεδο, το παιχνίδι στοχεύει στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (30 FPS) στις κονσόλες, δίνοντας προτεραιότητα στην πυκνότητα του κόσμου και στην οπτική του ποιότητα. Στο PlayStation 5 Pro προσφέρονται επιπλέον βελτιώσεις στην εικόνα, με τεχνολογίες όπως το ray tracing και το PSSR.

Οι ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν το κόστος ανάπτυξης πάνω από το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, χωρίς η Rockstar να έχει επιβεβαιώσει το τελικό ποσό.

Οι συνεχόμενες αναβολές που έχτισαν τον μύθο

Η πορεία μέχρι την κυκλοφορία μόνο ομαλή δεν ήταν. Το GTA VI αναμενόταν αρχικά μέσα στο 2025, πριν η Rockstar μεταθέσει την ημερομηνία για τις 26 Μαΐου 2026. Ακολούθησε νέα αναβολή, αυτή τη φορά για τις 19 Νοεμβρίου.

Κάθε ανακοίνωση προκαλούσε απογοήτευση και νέο γύρο συζητήσεων. Παράλληλα, όμως, η προσμονή γινόταν ακόμη μεγαλύτερη.

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ, τον Δεκέμβριο του 2023, συγκέντρωσε περισσότερες από 93 εκατομμύρια προβολές στο YouTube μέσα σε μόλις 24 ώρες. Το δεύτερο ξεπέρασε τις 475 εκατομμύρια προβολές σε όλες τις πλατφόρμες στο πρώτο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με την Take-Two.

Η Rockstar κατάφερε έτσι κάτι σπάνιο: να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού σχεδόν αμείωτο για περισσότερο από μια δεκαετία, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει νέο παιχνίδι της βασικής σειράς.

Και όσο οι μήνες περνούσαν, το GTA VI αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Δεν ήταν πλέον απλώς η συνέχεια του GTA V. Ήταν το παιχνίδι που έπρεπε να δικαιολογήσει 13 χρόνια αναμονής.

Η Vice City επιστρέφει – Αυστηρά για άνω των 18

Η νέα ιστορία εκτυλίσσεται στη Leonida, μια φανταστική εκδοχή της Φλόριντα, με επίκεντρο τη Vice City, την πόλη που οι φίλοι της σειράς γνώρισαν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Πρωταγωνιστές είναι η Lucia Caminos και ο Jason Duval, ένα ζευγάρι που βρίσκεται μπλεγμένο στον κόσμο του εγκλήματος. Ο παίκτης μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ των δύο χαρακτήρων, με τη σχέση τους να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Παραλίες, αυτοκινητόδρομοι, βάλτοι, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα και μια ολόκληρη πόλη με τη δική της καθημερινότητα συνθέτουν το νέο σκηνικό. Η γνώριμη σάτιρα της αμερικανικής κοινωνίας παραμένει, όπως και η ελευθερία που έκανε τη σειρά ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα του gaming.

Το GTA VI φέρει ηλικιακή κατάταξη PEGI 18, καθώς περιλαμβάνει έντονη βία, σκληρή γλώσσα, εγκληματική δραστηριότητα, ναρκωτικά και σεξουαλικό περιεχόμενο. Απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους παίκτες.

Το Grand Theft Auto δεν υπήρξε ποτέ ένα συνηθισμένο βιντεοπαιχνίδι. Από το 1997 μέχρι σήμερα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει επηρεάσει την ποπ κουλτούρα και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι ανοιχτοί ψηφιακοί κόσμοι.

Δεκατρία χρόνια μετά το GTA V, το έκτο κεφάλαιο είναι επιτέλους εδώ. Τα εμπορικά ρεκόρ μένει να επιβεβαιωθούν, αλλά ένα πράγμα είναι ήδη βέβαιο: ελάχιστα παιχνίδια έχουν προκαλέσει τέτοια παγκόσμια κινητοποίηση πριν ακόμη φτάσουν στα χέρια του κοινού.

Κάποιοι πήραν άδεια. Άλλοι ξενύχτησαν. Και εκατομμύρια περίμεναν χρόνια για να πατήσουν ξανά το κουμπί της εκκίνησης.

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