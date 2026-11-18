Snapshot Υπήρξαν προβλήματα σύνδεσης και δυσκολίες στη λήψη παιχνιδιών στο PlayStation Network λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του GTA 6.

Η σελίδα του PlayStation επιβεβαίωσε διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες Gaming και Social.

Μια πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού για το PS5 θεωρείται πιθανή αιτία των προβλημάτων, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση με τα σφάλματα.

Η Sony συμβουλεύει τους παίκτες να ελέγξουν το λογισμικό του συστήματός τους και τη σύνδεση στο διαδίκτυο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Το GTA 6 αναμένεται να κυκλοφορήσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, μετά από 13 χρόνια από την κυκλοφορία του GTA 5. Snapshot powered by AI

Gamers έχουν αναφέρει προβλήματα πρόσβασης στο PlayStation Network λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI (GTA 6) την Τετάρτη.

Οι gamers έχουν καταφύγει στα κοινωνικά δίκτυα για να αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης, σφάλματα σύνδεσης με τους διακομιστές και δυσκολίες στη λήψη παιχνιδιών και ενημερώσεων. Η σελίδα του PlayStation δείχνει μια διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες Gaming και Social.

Προβλήματα με μεμονωμένες κονσόλες, λογαριασμούς ή συνδέσεις στο διαδίκτυο μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση, ακόμη και όταν το ευρύτερο δίκτυο λειτουργεί κανονικά. «Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην εκκίνηση παιχνιδιών, εφαρμογών ή λειτουργιών δικτύου. Προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας», αναφέρει η ειδοποίηση.

Μια ενημέρωση λογισμικού του PS5 αποτελεί μια πιθανή εξήγηση για τα προβλήματα, καθώς η Sony ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι κυκλοφόρησε μια ενημέρωση λογισμικού για το PS5, η οποία είναι απαραίτητη για να παίξουν οι χρήστες το GTA 6.

Οι οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων της Sony συμβουλεύουν τους επηρεαζόμενους παίκτες να ελέγξουν το λογισμικό του συστήματός τους και τη σύνδεσή τους. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της ενημέρωσης και των πρόσφατων παραπόνων.

Το GTA 6 αναμένεται να κυκλοφορήσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Το παιχνίδι είναι η τελευταία προσθήκη στη σειρά και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου, περισσότερα από 13 χρόνια μετά το GTA 5, το δεύτερο βιντεοπαιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία.

Διαβάστε επίσης