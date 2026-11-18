Snapshot Το GTA 6 θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τα μεσάνυχτα της 19ης Νοεμβρίου.

Το παιχνίδι ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από προπαραγγελίες εννέα ημέρες πριν την κυκλοφορία του.

Η Rockstar Games αναμένει έσοδα έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο πρώτο τετράμηνο μετά την κυκλοφορία του GTA 6.

Το GTA 6 περιλαμβάνει ρεαλιστικά γραφικά και καιρικά φαινόμενα που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το The Weather Channel.

Αναμένεται μείωση παραγωγικότητας στους χώρους εργασίας λόγω της "Γρίπης του GTA", ενός κύματος αναρρωτικών αδειών που προκαλείται από το παιχνίδι. Snapshot powered by AI

Μπορεί να χρειάστηκαν λίγο περισσότερα από 13 χρόνια αναμονής, αλλά το Grand Theft Auto 6 (GTA 6) επιτέλους... έρχεται!

Με το GTA 5 να έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, το GTA 6 εικάζεται πως θα είναι η μεγαλύτερη κυκλοφορία παιχνιδιού της δεκαετίας.

Η εταιρεία πίσω από την ανάπτυξη του παιχνιδιού, Rockstar Games, έχει δεσμευτεί το GTA 6 να περιλαμβάνει τα πιο ρεαλιστικά γραφικά σε σύγκριση με τους προκατόχους του, ενώ συνεργάστηκε ακόμη και με το The Weather Channel, προκειμένου τα καιρικά φαινόμενα που απεικονίζονται στο παιχνίδι να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματικότητα.

Αν και το pre-load του παιχνιδιού είναι εδώ και μέρες διαθέσιμο, το οφίσιαλ λανσάρισμα θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου.

Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, το GTA 6 θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου τα μεσάνυχτα.

Έσοδα ρεκόρ για τη Rockstar Games

Σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες κυκλοφορίες παιχνιδιών, η οικονομική επιτυχία του Grand Theft Auto 6 είναι τεράστια.

Εννέα ημέρες πριν από την κυκλοφορία του, το GTA VI ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από προπαραγγελίες - σχεδόν τα διπλάσια από όσα είχε αποφέρει το Call of Duty: Modern Warfare II, το παιχνίδι με τις υψηλότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ το 2022, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα πριν την κυκλοφορία του.

Εν τω μεταξύ, το νέο περιεχόμενο και οι νέες λειτουργίες παιχνιδιού κράτησαν το ενδιαφέρον των παικτών αμείωτο, ενώ οι θαυμαστές μπορούν να πληρώνουν χρήματα για επιπλέον παροχές ή αναβαθμίσεις εντός του παιχνιδιού.

Μόνο το GTA Online έχει αποφέρει στη Rockstar Games πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η εταιρεία αναμένει έσοδα έως 3 δισ. δολάρια μέσα στο πρώτο τετράμηνο από την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Το Grand Theft Auto 6, ωστόσο, δεν είναι απλώς μία μεγάλη επιτυχία της Rockstar Games, αλλά παράλληλα συνιστά σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία gaming.

Δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει πως ανταγωνιστικές εταιρείες παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών προσπαθούν να κυκλοφορήσουν τα δικά τους παιχνίδια σε ημερομηνίες διαφορετικές από το GTA VI.

Η πανδημία GTA6

Με την πανδημία GTA6 να αναμένεται να χτυπήσει τον πλανήτη Γη στις 19 Νοεμβρίου, οι εργοδότες αναμένεται να έχουν πρόβλημα παραγωγικότητας τις επόμενες μέρες.

Ολόκληρα γραφεία και χώροι εργασίας θα αδειάσουν, με τους εργαζομένους να κλείνονται στα σπίτια τους για να επιδοθούν στο Grand Theft Auto VI.

Και δεν το λέμε μόνο εμείς, υπάρχει επίσημη ορολογία για αυτούς που «αρρώστησαν» από το GTA.

Πρόκειται για τον όρο «Γρίπη του GTA» (GTA Flu), ο οποίος επινοήθηκε για να προσδιορίσει το τεράστιο «κύμα» αναρρωτικών αδειών που σάρωσε τους χώρους εργασίας, όταν κυκλοφόρησε το GTA 5 το 2013.

Αν πολύς κόσμος, λοιπόν, απουσιάσει από τις δουλειές του μετά τα μεσάνυχτα της 19ης Νοεμβρίου, μην απορρήσετε!

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