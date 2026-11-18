Snapshot Το Grand Theft Auto VI κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου μετά από 13 χρόνια αναμονής, προκαλώντας παγκόσμια ενθουσιασμό.

Στη Βρετανία έχουν προγραμματιστεί πάνω από 83.000 ημέρες άδειας για την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού.

Το κόστος ανάπτυξης του GTA VI εκτιμάται μεταξύ 1 και 1,5 δισ. δολαρίων, με την ανάπτυξη να ξεκινά το 2015 και να απαιτεί σχεδόν μια δεκαετία εργασίας.

Η νέα έκδοση εστιάζει σε έναν πιο λεπτομερή, ρεαλιστικό και ζωντανό ψηφιακό κόσμο, με πρωταγωνιστές τον Τζέισον και τη Λουτσία στη σκοτεινή εκδοχή της Vice City.

Στην Ελλάδα, η βασική έκδοση για PS5 κοστίζει 79,99 ευρώ και η Ultimate Edition 99,99 ευρώ, με την κυκλοφορία να γίνεται τα μεσάνυχτα της 19ης Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, το Grand Theft Auto VI (GTA VI) ετοιμάζεται να κάνει την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, προκαλώντας παγκόσμιο ενθουσιασμό στους φίλους των βιντεοπαιχνιδιών. Η νέα παραγωγή της Rockstar Games αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εγχειρήματα στην ιστορία της βιομηχανίας του gaming, με εκατομμύρια παίκτες να περιμένουν την πρώτη τους περιήγηση στον νέο ψηφιακό κόσμο.

Η προσμονή είναι τόσο μεγάλη, ώστε η κυκλοφορία του παιχνιδιού έχει αρχίσει να επηρεάζει ακόμη και την καθημερινότητα των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού BrightHR, στη Βρετανία έχουν καταγραφεί περισσότερες από 83.000 προγραμματισμένες ημέρες άδειας για την ημέρα κυκλοφορίας. Αρκετοί εργαζόμενοι φαίνεται πως έχουν ήδη φροντίσει να εξασφαλίσουν ελεύθερο χρόνο, προκειμένου να ασχοληθούν με το παιχνίδι από τις πρώτες κιόλας ώρες.

Μια παραγωγή δισεκατομμυρίων

Το GTA VI συγκαταλέγεται στα πιο δαπανηρά εγχειρήματα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Οι εκτιμήσεις για το κόστος ανάπτυξής του κυμαίνονται μεταξύ 1 και 1,5 δισ. δολαρίων, αν και η Rockstar έχει διαψεύσει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 1,5 δισ. δολάρια.

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού ξεκίνησε το 2015 και χρειάστηκε σχεδόν μία δεκαετία δουλειάς. Για την αποτύπωση του περιβάλλοντος, μέλη της ομάδας ταξίδεψαν ακόμη και στο Μαϊάμι, ώστε να συγκεντρώσουν στοιχεία και εικόνες που θα βοηθούσαν στη δημιουργία της φανταστικής Vice City.

Αρχικά, ο σχεδιασμός προέβλεπε έναν ακόμη μεγαλύτερο χάρτη, με τοποθεσίες σε διάφορα σημεία της Βόρειας Αμερικής. Στην πορεία, ωστόσο, η εταιρεία έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη λεπτομέρεια, στον ρεαλισμό και στη δημιουργία ενός κόσμου που θα προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Στο εγχείρημα συμμετείχαν 4.711 εργαζόμενοι, σε 12 γραφεία της Rockstar ανά τον κόσμο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στους χαρακτήρες που κινούνται στο περιβάλλον του παιχνιδιού χωρίς να ελέγχονται από τον παίκτη, γνωστούς ως NPCs. Για τη δημιουργία τους αξιοποιήθηκαν ομάδες συγγραφέων, παραγωγών και σκηνοθετών, με στόχο να αποκτήσει ο ψηφιακός κόσμος μεγαλύτερη ζωντάνια και φυσικότητα.

Οι πρωταγωνιστές και η νέα Vice City

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Τζέισον και η Λουτσία, οι οποίοι θα κινηθούν σε μια πιο σκοτεινή εκδοχή της Vice City. Όπως προκύπτει από το τρέιλερ που έχει κυκλοφορήσει, η Rockstar επιχειρεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που δεν θα περιορίζεται σε μια απλή ανανέωση του GTA V, αλλά θα προσφέρει μια διαφορετική και πιο σύνθετη εμπειρία.

Η εταιρεία φιλοδοξεί να παρουσιάσει έναν κόσμο που θα μοιάζει ζωντανός, με περισσότερες λεπτομέρειες και μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες των παικτών.

Πόσο θα κοστίζει στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, η κυκλοφορία του GTA VI έχει προγραμματιστεί για τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες στο PlayStation Store, η βασική έκδοση για PS5 κοστολογείται στα 79,99 ευρώ, ενώ η Ultimate Edition φτάνει τα 99,99 ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον μπει στην τελική ευθεία. Μετά από τόσα χρόνια αναμονής, μια τεράστια επένδυση και υψηλές προσδοκίες, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην υποδοχή που θα επιφυλάξει το κοινό στο νέο παιχνίδι. Το GTA VI καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκατομμυρίων παικτών και να διεκδικήσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.