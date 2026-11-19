Snapshot Το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη ενσωματώθηκε στο soundtrack του GTA 6, ακούγεται στον ραδιοφωνικό σταθμό Kaleidoscope FM του παιχνιδιού.

Η παρουσία του τραγουδιού προσδίδει μια ελληνική νότα στην παγκοσμίως δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών και έχει γίνει viral στα social media.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2004 και είναι ελληνική διασκευή της επιτυχίας «How You Remind Me» των Nickelback.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εξέφρασε δημόσια την έκπληξη και την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του τραγουδιού στο GTA 6.

Η ενσωμάτωση ελληνικού τραγουδιού στο GTA 6 αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση της ελληνικής μουσικής και τη δυνατότητα πολιτισμικών ανταλλαγών μέσω των video games. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη μουσική προσθήκη στο Grand Theft Auto VI (GTA 6) έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους Έλληνες παίκτες, καθώς το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη ακούγεται σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του παιχνιδιού.

Η ενσωμάτωση του κομματιού στο soundtrack του GTA 6 προσδίδει μια ξεχωριστή ελληνική νότα στη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών.

Καθώς οι παίκτες περιηγούνται στους δρόμους της εικονικής Vice City, το τραγούδι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη ακούγεται μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Kaleidoscope FM, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία. Αυτή η μουσική επιλογή έχει ήδη γίνει viral στα social media, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται αποσπάσματα από το παιχνίδι όπου το τραγούδι παίζει στο background.

Το «Όλα αυτά που φοβάμαι» κυκλοφόρησε το 2004 ως μέρος του άλμπουμ «Να σε βλέπω να γελάς» και αποτελεί ελληνική διασκευή της γνωστής επιτυχίας «How You Remind Me» των Nickelback.

Η παρουσία του τραγουδιού σε ένα παγκόσμια αγαπημένο παιχνίδι όπως το GTA 6 αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση της ελληνικής μουσικής και την πολιτισμική σύνδεση που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τα video games.

Η ίδια η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εξέφρασε την έκπληξή της για την παρουσία του τραγουδιού της στο GTA 6, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με το εικαστικό στυλ του παιχνιδιού και ευχαριστώντας δημόσια τους υπεύθυνους για αυτήν την απροσδόκητη τιμή. Η κίνηση αυτή προσθέτει μια προσωπική διάσταση στην είδηση και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας τέχνης και ψηφιακής ψυχαγωγίας.

https://www.instagram.com/p/Df5Z0_igYFk/

Με την κυκλοφορία του GTA 6 μετά από 13 χρόνια αναμονής, η ενσωμάτωση ελληνικού τραγουδιού στο soundtrack του παιχνιδιού αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει δρόμους για περαιτέρω πολιτισμικές ανταλλαγές μέσω των video games.