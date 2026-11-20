Βουτιά 10% για τη μετοχή της Anthropic: Εξανεμίστηκαν τα κέρδη από την ιστορική είσοδο στον Nasdaq
Η μετοχή της Anthropic καταγράφει απώλειες σχεδόν 10% την Παρασκευή, μόλις μία ημέρα μετά τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην ιστορία, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για τη σταθερότητα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.
Snapshot
- Η μετοχή της Anthropic υποχώρησε σχεδόν 10% την ημέρα μετά την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά της.
- Η τιμή της μετοχής έπεσε στα 87,90 δολάρια, οριακά πάνω από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων.
- Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, η μετοχή έφτασε να αυξηθεί έως και 34%, με προσωρινή χρηματιστηριακή αξία 2 τρισ. δολαρίων.
- Οι πιέσεις στην Anthropic αντανακλούν ευρύτερη αποχώρηση επενδυτών από τον τεχνολογικό κλάδο και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.
- Οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις τους να υποχωρούν κάτω από το 5%.
Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, υποχωρούσε κατά 9,6%, στα 87,90 δολάρια, παραμένοντας οριακά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων, που είχε καθοριστεί αργά το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τη New York Post.
Η πτώση ακολούθησε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις την Πέμπτη, όταν η μετοχή εκτινάχθηκε έως και 34% πάνω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς, αγγίζοντας τα 111,50 δολάρια.
Στο υψηλότερο σημείο της συνεδρίασης, η χρηματιστηριακή αξία της Anthropic άγγιξε προσωρινά τα 2 τρισ. δολάρια.
Ωστόσο, η μετοχή έκλεισε την Πέμπτη στα 97,17 δολάρια, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 1,8 τρισ. δολάρια.
Πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές - Στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια
Η υποχώρηση της Anthropic καταγράφεται εν μέσω ευρύτερων πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αποσύρουν κεφάλαια από μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ο δείκτης Nasdaq σημείωνε πτώση άνω του 1% την Παρασκευή, ενώ απώλειες κατέγραφε και ο S&P 500.
Στον αντίποδα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των αποδόσεών τους, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 5%.
Τον προβληματισμό που επικρατεί στις αγορές αποτύπωσε ο αναλυτής της Jefferies, Τζέφρι Φαβούτσα, ο οποίος δήλωσε στο MarketWatch:
«Η αδυναμία της Anthropic να διατηρήσει την τιμή στην οποία ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της μετοχής της, καθώς και οι πιέσεις που δέχθηκε στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, θεωρούνται αρνητική εξέλιξη για τον υπόλοιπο τεχνολογικό κλάδο».