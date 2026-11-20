Snapshot Η μετοχή της Anthropic υποχώρησε σχεδόν 10% την ημέρα μετά την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά της.

Η τιμή της μετοχής έπεσε στα 87,90 δολάρια, οριακά πάνω από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, η μετοχή έφτασε να αυξηθεί έως και 34%, με προσωρινή χρηματιστηριακή αξία 2 τρισ. δολαρίων.

Οι πιέσεις στην Anthropic αντανακλούν ευρύτερη αποχώρηση επενδυτών από τον τεχνολογικό κλάδο και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις τους να υποχωρούν κάτω από το 5%. Snapshot powered by AI

Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, υποχωρούσε κατά 9,6%, στα 87,90 δολάρια, παραμένοντας οριακά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων, που είχε καθοριστεί αργά το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τη New York Post.

Η πτώση ακολούθησε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις την Πέμπτη, όταν η μετοχή εκτινάχθηκε έως και 34% πάνω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς, αγγίζοντας τα 111,50 δολάρια.

Στο υψηλότερο σημείο της συνεδρίασης, η χρηματιστηριακή αξία της Anthropic άγγιξε προσωρινά τα 2 τρισ. δολάρια.

Ωστόσο, η μετοχή έκλεισε την Πέμπτη στα 97,17 δολάρια, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 1,8 τρισ. δολάρια.

Πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές - Στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια

Η υποχώρηση της Anthropic καταγράφεται εν μέσω ευρύτερων πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αποσύρουν κεφάλαια από μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Nasdaq σημείωνε πτώση άνω του 1% την Παρασκευή, ενώ απώλειες κατέγραφε και ο S&P 500.

Στον αντίποδα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των αποδόσεών τους, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 5%.

Τον προβληματισμό που επικρατεί στις αγορές αποτύπωσε ο αναλυτής της Jefferies, Τζέφρι Φαβούτσα, ο οποίος δήλωσε στο MarketWatch:

«Η αδυναμία της Anthropic να διατηρήσει την τιμή στην οποία ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της μετοχής της, καθώς και οι πιέσεις που δέχθηκε στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, θεωρούνται αρνητική εξέλιξη για τον υπόλοιπο τεχνολογικό κλάδο».

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