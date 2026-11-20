Με αφορμή το περιστατικό στους Θρακομακεδόνες όπου οδηγός έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα με πολυτελές αυτοκίνητο και με τα δύο παιδιά του μέσα, η δικηγόρος του οδηγού Δέσποινα Λαζαρίδου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση απαντώντας σε δημοσιεύματα:

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα, στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές,που αφορούν σε 51χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τα ως άνω δημοσιεύματα, να οδηγούσε όχημα μάρκας Porsche στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, με συνεπιβάτες δύο ανήλικα τέκνα, αλλά και να έχει επιδείξει κακοποιητικές συμπεριφορές εις βάρος πρώην συντρόφων του, σας ενημερώνω, υπό την ιδιότητά μου ως πληρεξούσιας δικηγόρου του για τα εξής:

Αρχικά, καλείστε άπαντες να απέχετε από δυσφημιστικά ή εξυβριστικά δημοσιεύματα που αφορούν στον ως άνω εντολέα μου, καθώς ορισμένοι χαρακτηρισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί εκφεύγουν προδήλως των ορίων της ελευθερίας του τύπου και συνιστούν ανεπίτρεπτη προσβολή της τιμής και της υπόληψης του ανωτέρω.

Περαιτέρω, καλείστε να απέχετε από κάθε μορφή προσβολής της προσωπικότητας αυτού και ιδίως από την παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων, όπως εκείνα που αφορούν στηνεικόνα, τη φωνή και το όνομά του, αφού ουδέποτε χορήγησε σε οιοδήποτεδημοσιογραφικό μέσο την αναγκαία κατά νόμο συγκατάθεση για την δημοσιοποίησή τους.

Παρακαλώ λοιπόν να αποσυρθούν άπαντα τα δημοσιεύματα που περιλαμβάνουν δυσφημιστικούς ή εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς, αλλά και όσα παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα του εντολέα μου, και να παραληφθεί η ανάρτηση αντίστοιχωνδημοσιευμάτων στο μέλλον. Άλλως, ο ανωτέρω επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων του.

Αναφορικά δε με τις εις βάρος του μομφές θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με λευκό ποινικό μητρώο και ότι, κατά τον ίδιο, η πρώην σύντροφός του έχει προβεί σε πλήθος ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών εναντίον του, με αποκλειστικό σκοπό να τον εκδικηθεί για τον τερματισμό της σχέσης τους από εκείνον.

Ο εντολέας μου επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων του κατά της συγκεκριμένης κυρίας, πληνόμως θα υποβάλει άπαντες τους ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά του μέσα ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Έως τότε παρακαλώ θερμά να σεβαστείτε το τεκμήριο αθωότητας και να παύσει η παρουσίαση του εντολέα μου ως ενόχου, αφού μόνη η υποβολή μήνυσης ουδόλως συνεπάγεται ενοχή, πολλώ δε μάλλον όταν ο ίδιος δεν έχει ακόμα κληθείενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Διαβάστε επίσης