«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν

Snapshot Βίντεο από τους Θρακομακεδόνες δείχνει πολυτελές αυτοκίνητο να κινείται με 115 χλμ/ώρα, ενώ παιδιά στο πίσω κάθισμα εκφράζουν φόβο και ζητούν να μειωθεί η ταχύτητα.

Ο οδηγός κρατά το τιμόνι με ένα χέρι, ακούει μουσική και δεν ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των παιδιών για πιο αργή οδήγηση.

Στα πλάνα φαίνονται αυτοκίνητα να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος.

Το βίντεο προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να ζητούν διερεύνηση των συνθηκών και πιο αυστηρό έλεγχο της οδικής ασφάλειας.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει επαναλαμβανόμενη επικίνδυνη οδήγηση από πολυτελές όχημα στην περιοχή, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τον ίδιο οδηγό. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που δείχνει πολυτελές αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε δρόμους των Θρακομακεδόνων, ενώ από το εσωτερικό ακούγονται παιδικές φωνές.

Στο βίντεο διάρκειας μόλις 57 δευτερολέπτων, που προβλήθηκε στο Mega, το όχημα εμφανίζεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε δρόμους της περιοχής, περνώντας από διασταυρώσεις και διαβάσεις πεζών. Ο οδηγός φαίνεται να κρατά το τιμόνι με το ένα χέρι, ενώ παράλληλα ακούει μουσική και σιγοτραγουδά.

Την ίδια στιγμή, από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ακούγονται παιδικές φωνές που εκφράζουν φόβο για τον τρόπο οδήγησης.

Στην αρχή του βίντεο, η ένδειξη της ταχύτητας φέρεται να βρίσκεται στα 115 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όχημα συνεχίζει την πορεία του χωρίς να προκύπτει από τα πλάνα ότι ο οδηγός ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των παιδιών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να εκφράζουν ανησυχία για την οδική ασφάλεια και να ζητούν να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαδρομή.

«Μπαμπά, σταμάτα» – Οι φωνές των παιδιών μέσα από το αμάξι

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αντιδράσεις των παιδιών που ακούγονται στο βίντεο, φωνάζοντας “μπαμπά σταμάτα, μπαμπά πιο σιγά, μπαμπά σταμάτα”».

Στα πλάνα διακρίνονται επίσης αυτοκίνητα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης και διαδόθηκε γρήγορα, προκαλώντας ερωτήματα για την ταυτότητα του οδηγού, αλλά και για το εάν τα παιδιά που ακούγονται βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Οι καταγγελίες κατοίκων για επαναλαμβανόμενη επικίνδυνη οδήγηση

Κάτοικοι των Θρακομακεδόνων υποστηρίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούν πολυτελές αυτοκίνητο να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της περιοχής.

Μάλιστα, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι έχουν δει και στο παρελθόν αντίστοιχες οδηγικές συμπεριφορές, χωρίς ωστόσο να μπορούν να επιβεβαιώσουν σε όλες τις περιπτώσεις ότι πρόκειται για τον ίδιο οδηγό.

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