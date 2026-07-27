Θρακομακεδόνες: Κοπάδι από αγριογούρουνα κόβουν βόλτες στο κέντρο της πόλης - Βίντεο

Snapshot Ένα κοπάδι αγριογούρουνων εμφανίστηκε στη συμβολή των οδών Αρχελάου και Ολυμπίων στους Θρακομακεδόνες το βράδυ της Κυριακής.

Τα αγριογούρουνα παρέμειναν στην κεντρική πλατεία και στους γύρω δρόμους για περισσότερες από δύο ώρες.

Τα ζώα δεν επηρεάστηκαν από την παρουσία ανθρώπων και οχημάτων και αναζητούσαν τροφή στην άσφαλτο.

Η παρουσία τους προκάλεσε πανικό στους πολίτες που προσπαθούσαν να τα αποφύγουν. Snapshot powered by AI

Στη συμβολή των οδών Αρχελάου και Ολυμπίων, στο κέντρο των Θρακομακεδόνων ένα κοπάδι αγριογούρουνα έκοβε βόλτες ανενόχλητο, προκαλώντας πανικό στους πολίτες που προσπαθούσαν να τα αποφύγουν.

Το κοπάδι έκανε την εμφάνισή του, περίπου στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής στην κεντρική πλατεία των Θρακομακεδόνων, την ώρα που υπήρχαν εκατοντάδες άτομα στον χώρο μιας κι εκείνη την ώρα προβαλλόταν στο Αρχελάου Θέατρο μια παιδική ταινία.

Τα ζώα δεν... πτοήθηκαν από την ανθρώπινη παρουσία και παρέμειναν στο σημείο και στους γύρω δρόμους για περισσότερες από δύο ώρες, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.

Τα συγκεκριμένα ζώα δεν φαίνονταν να ενοχλούνται από την παρουσία διερχόμενων και σταθμευμένων αυτοκινήτων, καθώς περπατούσαν στο πεζοδρόμιο, και έχοντας τη μύτη στην άσφαλτο προσπαθούσαν να εντοπίσουν τροφή.