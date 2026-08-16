Από τον Παντελίδη στη Dua Lipa: Ο λυράρης που «σπάει» τα σύνορα της κρητικής παράδοσης - Βίντεο

Όποιον και να ρωτήσεις για να σου πει ένα παραδοσιακό όργανο της Κρητικής μουσικής, δεν υπάρχει περίπτωση να μη σου αναφέρει πρώτη τη λύρα που έχει συνδυαστεί με όλα τα Κρητικά γλέντια στο νησί.

Βέβαια, η λύρα δεν είναι μόνο για να παίζει Κρητικά κομμάτια και οι νέες γενιές μουσικών έχουν αποδείξει πως στη μουσική δεν υπάρχουν σύνορα και κάθε παραδοσιακό όργανο μπορεί να μετατραπεί σε μέσο έκφρασης για κάθε είδος μουσικής.

Η συγκεκριμένη τάση φαίνεται πως αρέσει και σε έναν μουσικό τον Αργύρη Ποταμίτη, ο οποίος μπορεί να παίξει πάνω στη λύρα όποιο τραγούδι θέλει.

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