Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο - Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Snapshot Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η επίσκεψη της στην Αθήνα σχετίζεται με τη συμμετοχή της σε κλειστή εκδήλωση για την «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμό» στο πλαίσιο της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είναι γνωστή για τη δράση της στα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρόσκλησή της έγινε από την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, Κωνστάνζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου.

Η γνωριμία της με τον Κωνσταντίνο Τασούλα χρονολογείται από το 2014, όταν ως υπουργός Πολιτισμού ανέθεσε στο δικηγορικό της γραφείο τη νομική μελέτη για τη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η παρουσία της στην Αθήνα έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και έχει συνεισφέρει στην προβολή του ελληνικού αιτήματος για την επανένωση των Γλυπτών. Snapshot powered by AI

Την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή την παρουσία της στην Αθήνα για τη Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η Βρετανίδα δικηγόρος διεθνούς δικαίου, λιβανέζικης καταγωγής και γνωστή για τη δράση της στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωνστάνζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου.

Οι δύο γυναίκες θα συμμετάσχουν στις 18:00 σε συζήτηση, στο πλαίσιο κλειστής εκδήλωσης στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η συνάντηση του 2014

Αξίζει να σημειωθεί πως η γνωριμία του κ. Τασούλα με την Αμάλ Κλούνεϊ, μετρά πολλά χρόνια. Το 2014 ο κ. Τασούλας ως υπουργός Πολιτισμού είχε αναθέσει στο δικηγορικό γραφείο της Αμάλ τη νομική μελέτη για τη διεκδίκηση των Γλυπτών των Παρθενώνα.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η επίσκεψή της είχε προκαλέσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ είχε επισκεφθεί και την Ακρόπολη, με την παρουσία της στην Αθήνα να δίνει νέα δημοσιότητα στο διαχρονικό ελληνικό αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi