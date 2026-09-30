Πτήση - θρίλερ της Flydubai: «Πέφταμε πολύ απότομα, ξαφνικά» - Συγκλονιστική μαρτυρία επιβάτη

Snapshot Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Flydubai αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει αεροπειρατεία, προκαλώντας απότομη πτώση του αεροσκάφ.

Επιβάτες και μέλη του πληρώματος αντέδρασαν άμεσα, εισερχόμενοι στο πιλοτήριο και καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Οι επιβάτες επέστρεψαν ασφαλείς στο Τελ Αβίβ και υποδέχθηκαν από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Snapshot powered by AI

Στιγμές απόλυτου πανικού και αγωνίας έζησαν οι επιβάτες στην πτήση της Flydubai, όταν ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους αποπειράθηκε να προχωρήσει σε αεροπειρατεία και να ρίξει το αεροπλάνο, προκαλώντας αιματηρό επεισόδιο στο πιλοτήριο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν εν πτήσει, όταν το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος.

«Πέφταμε πολύ πολύ απότομα, ξαφνικά, και ισορροπήσαμε... το αεροσκάφος, και μετά ξανά ακόμα πέφταμε και μετά ισορροπήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την απόλυτη αγωνία στην καμπίνα.

Όπως εξήγησε, η αναστάτωση έγινε άμεσα αντιληπτή όταν εμφανίστηκε αναβρασμός έξω από τον χώρο των χειριστών: «Μετά είδαμε μεγάλο πλήθος μπροστά, κοντά στο πιλοτήριο. Καταλάβαμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το αεροσκάφος, αλλά ευτυχώς ένας-δύο επιβάτες και μέλη του πληρώματος ανέλαβαν τον έλεγχο και συνεχίσαμε την πορεία μας καταλήγοντας στη Σαουδική Αραβία».

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση πολιτών, οι οποίοι όρμησαν στο πιλοτήριο, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τραβήξουν έγκαιρα το πηδάλιο προς τα πάνω, αποτρέποντας τη συντριβή πριν αναλάβει ο εφεδρικός πιλότος. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, προτού οι επιβάτες επιστρέψουν σώοι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, όπου τους υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

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