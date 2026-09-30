Έκρηξη σε πολυκατοικία στην Ελβετία - Νεκρή 55χρονη γυναίκα

Έκρηξη σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Νεσατέλ της βορειοδυτικής Ελβετίας το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της μια 55χρονη γυναίκα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, κατά την διάρκεια της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε στο διαμέρισμα της γυναίκας στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, βρίσκονταν μέσα στο κτήριο τέσσερα άτομα. Η 55χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο

«Δυστυχώς, το πρωί της Τετάρτης υπέκυψε στα τραύματά της», ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση του Νεσατέλ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της δημόσιας τηλεόρασης RTS έδειχνε φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από τα παράθυρα διαμερίσματος στον πρώτο όροφο, ενώ ζημιές υπέστη και η πρόσοψη του κτιρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για να εξακριβωθούν τα αίτια της έκρηξης, αν και πιθανολογείται ότι συνδέεται με την «παρουσία αερίου» στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.