Νέο επεισόδιο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποχώρησε από την προπόνηση της Πορτογαλίας

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε δύο συνεχόμενες ημέρες από την προετοιμασία της εθνικής Πορτογαλίας εν όψει του αγώνα με τη Δανία.

Ο προπονητής Ζόρζε Ζεσούς άφησε τον Ρονάλντο στον πάγκο σε όλο το προηγούμενο ματς με τη Νορβηγία, προκαλώντας αναστάτωση στην ομάδα.

Ο Ζεσούς τόνισε ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο για τις επιλογές της ενδεκάδας και ότι κανένας παίκτης ή πρόεδρος δεν θα αλλάξει τη γνώμη του.

Οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένταση στη σχέση μεταξύ Ρονάλντο και του προπονητή, με την επόμενη προπόνηση και την παρουσία του επιθετικού στην αποστολή να παρακολουθούνται στενά. Snapshot powered by AI

Νέα αναστάτωση στην εθνική Πορτογαλίας προκαλεί η στάση του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς ο 41χρονος επιθετικός αποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα από την προετοιμασία της ομάδας, ενόψει της αναμέτρησης με τη Δανία.

Ο Ρονάλντο δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Τετάρτης (30/9), αποχωρώντας από το γήπεδο, μία ημέρα μετά την αποχώρησή του από την προπόνηση της Τρίτης. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ζόρζε Ζεσούς να αφήσει τον αρχηγό της Πορτογαλίας στον πάγκο σε ολόκληρη την αναμέτρηση με τη Νορβηγία.

Η επιλογή του Πορτογάλου τεχνικού αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εθνική ομάδα, καθώς ο Ρονάλντο δεν έχει συνηθίσει να παρακολουθεί αγώνες της Πορτογαλίας χωρίς να αγωνίζεται.

Η στιγμή αποχώρησης του Ρονάλντο από την προπόνηση:

🚨 @SICNoticias Cristiano Ronaldo left in a van and didn't train with the team. The Portugal captain's private plane is due to depart Madrid, Spain, late this afternoon for Copenhagen, Denmark. Later this Wednesday, Ronaldo's plane is scheduled to depart Copenhagen for Madrid, where it is expected to land shortly after 2:00 AM on Thursday morning. https://t.co/yxqSEGbkYI — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 30, 2026

Το ξεκάθαρο μήνυμα του Ζεσούς

Ο Ζόρζε Ζεσούς, πάντως, εμφανίστηκε απόλυτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην εθνική ομάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος έχει τον τελευταίο λόγο για την ενδεκάδα και τις αλλαγές.

«Είμαι ο προπονητής, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα ήταν βασικός. Του είπα ότι θα είναι στον πάγκο και αν τον χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξει 30 λεπτά, αν δεν τον χρειαστώ δεν θα παίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

«Κανείς παίκτης δεν πρόκειται ποτέ να μου αλλάξει γνώμη. Κανείς. Ούτε καν ο πρόεδρος».

Οι διαδοχικές αποχωρήσεις του Ρονάλντο από την προετοιμασία, σε συνδυασμό με την απόφαση του Ζεσούς να περιορίσει τον χρόνο συμμετοχής του στο προηγούμενο παιχνίδι, έχουν δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό στην εθνική Πορτογαλίας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη προπόνηση και, κυρίως, στην παρουσία του Ρονάλντο στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Δανία, την ώρα που η σχέση του με τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό βρίσκεται στο επίκεντρο.

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