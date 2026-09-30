Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο «Μαμάτσειο»

Το παιδί μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου, σε σοβαρή κατάσταση και με συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης

Μίλτος Τσεκούρας

Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο «Μαμάτσειο»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βρέφος 20 μηνών μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης με συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης.
  • Κατά τη νοσηλεία του υπέστη σπασμούς και καρδιακή ανακοπή, με τους γιατρούς να επιχειρούν ανάνηψη για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά.
  • Παρά τις προσπάθειες, το βρέφος κατέληξε, προκαλώντας βαθύ πόνο στην οικογένειά του.
  • Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.
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Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου ένα βρέφος ηλικίας περίπου 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το παιδί μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου, σε σοβαρή κατάσταση και με συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, φέρεται να υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια να υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ το παιδί διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προσπάθειες των γιατρών για την επαναφορά του διήρκεσαν περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς, δυστυχώς, να καταστεί δυνατή η ανάνηψή του.

Το βρέφος κατέληξε, βυθίζοντας την οικογένειά του σε βαθύ πένθος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που πρόκειται να διενεργηθεί.

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