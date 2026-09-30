Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από ύψος στον Κουλέ

Snapshot Μια 47χρονη γυναίκα έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων στον Κούλε στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Φάρο λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε άμεσα για τη μεταφορά και παροχή βοήθειας στη γυναίκα.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της ή τις συνθήκες της πτώσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ηρακλείου το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν γυναίκα έπεσε από ύψος στον Κούλε.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν η 47χρονη έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων, κοντά στο Φάρο. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της.

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