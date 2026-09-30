Ποιος και τι να πει στον πατέρα του Γεράσιμου… ;

Ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου-φέρετρου των Τεμπών. Ένα παιδί που από εκείνο το βράδυ και μετά, παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, με μοναδικό όπλο την καρδιά του, που επιμένει να χτυπάει.

Ο πατέρας του Γεράσιμου, κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης (30/9) στη Δίκη για τα Τέμπη. Και τα λόγια του θα μπορούσαν να λυγίσουν και σίδερα. Όταν ένας πατέρας περιμένει την Ανάσταση του παιδιού του, παρακαλάει δηλαδή εδώ και τρεισήμισι χρόνια για ένα θαύμα, δεν μπορεί να ζήσει.

Απλά επιβιώνει, νιώθοντας το χρέος που έχει απέναντι στο παιδί του που αρνείται να υποταχθεί στη μοίρα του. Λάθος. Στη μοίρα που του καθόρισαν όλοι αυτοί που παλεύουν να τη γλιτώσουν… Όλοι αυτοί που με διάφορα τεχνάσματα και νομικά τερτίπια αλλά κυρίως συνεχίζοντας να πουλάνε τρέλα, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι για την τραγωδία των Τεμπών έφταιγε η κακιά η ώρα κι άντε ένας ακατάλληλος σταθμάρχης που άφησε τα τρένα να συγκρουστούν. Ουδείς άλλος…

Ο πατέρας του Γεράσιμου, μαζί με τους άλλους γονείς, τους χαροκαμένους, αυτούς που δεν έχουν τίποτα πια να περιμένουν, σηκώνοντας τον Σταυρό που κουβαλάνε, παλεύουν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί σε αυτή τη χώρα ούτε αυτή δεν είναι εξασφαλισμένη… Ο πατέρας του Γεράσιμου, βγαίνοντας από την αίθουσα, λύγισε όλη την Ελλάδα. Τους κανονικούς ανθρώπους. Τα τέρατα, θα συνεχίσουν να πουλάνε τρέλα…

Ποιος θα νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο είναι στο χέρι μας. Στο χέρι σου. Να μην ξεχάσεις και να μην ξεχαστείς. Να μην σε πείσουν ότι όποιος λέει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα… Γιατί το πιθανότερο είναι ο επόμενος που θα μπαζωθεί να είσαι εσύ. Ή το παιδί σου.

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