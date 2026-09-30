Ποιος και τι να πει στον πατέρα του Γεράσιμου… ;

Ο πατέρας του Γεράσιμου, κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης (30/9) στη Δίκη για τα Τέμπη

Νίκος Συρίγος

Ποιος και τι να πει στον πατέρα του Γεράσιμου… ;
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου-φέρετρου των Τεμπών. Ένα παιδί που από εκείνο το βράδυ και μετά, παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, με μοναδικό όπλο την καρδιά του, που επιμένει να χτυπάει.

Ο πατέρας του Γεράσιμου, κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης (30/9) στη Δίκη για τα Τέμπη. Και τα λόγια του θα μπορούσαν να λυγίσουν και σίδερα. Όταν ένας πατέρας περιμένει την Ανάσταση του παιδιού του, παρακαλάει δηλαδή εδώ και τρεισήμισι χρόνια για ένα θαύμα, δεν μπορεί να ζήσει.

Απλά επιβιώνει, νιώθοντας το χρέος που έχει απέναντι στο παιδί του που αρνείται να υποταχθεί στη μοίρα του. Λάθος. Στη μοίρα που του καθόρισαν όλοι αυτοί που παλεύουν να τη γλιτώσουν… Όλοι αυτοί που με διάφορα τεχνάσματα και νομικά τερτίπια αλλά κυρίως συνεχίζοντας να πουλάνε τρέλα, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι για την τραγωδία των Τεμπών έφταιγε η κακιά η ώρα κι άντε ένας ακατάλληλος σταθμάρχης που άφησε τα τρένα να συγκρουστούν. Ουδείς άλλος…

Ο πατέρας του Γεράσιμου, μαζί με τους άλλους γονείς, τους χαροκαμένους, αυτούς που δεν έχουν τίποτα πια να περιμένουν, σηκώνοντας τον Σταυρό που κουβαλάνε, παλεύουν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί σε αυτή τη χώρα ούτε αυτή δεν είναι εξασφαλισμένη… Ο πατέρας του Γεράσιμου, βγαίνοντας από την αίθουσα, λύγισε όλη την Ελλάδα. Τους κανονικούς ανθρώπους. Τα τέρατα, θα συνεχίσουν να πουλάνε τρέλα…

Ποιος θα νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο είναι στο χέρι μας. Στο χέρι σου. Να μην ξεχάσεις και να μην ξεχαστείς. Να μην σε πείσουν ότι όποιος λέει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα… Γιατί το πιθανότερο είναι ο επόμενος που θα μπαζωθεί να είσαι εσύ. Ή το παιδί σου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της ΕΕ για πτήσεις σε Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Είχαν προειδοποιηθεί οι Ισραηλινοί πριν από την απόπειρα;

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Έπεσε δέντρο στη Φορμίωνος - Διεκόπη η κυκλοφορία

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρισμοί και εβραϊκοί ύμνοι μέσα στην καμπίνα της Flydubai - Πως αντέδρασαν οι επιβάτες

17:36ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξαφνικά το γάλα σας προκαλεί στομαχικές διαταραχές, ενώ επί χρόνια δεν είχατε πρόβλημα;

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση diesel στα 15 λεπτά, χρέη σε 120 δόσεις: Όλα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης - Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από ύψος στον Κουλέ

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων σε Σαρωνικό, Ιόνιο και Κυκλάδες

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Ο Backpack, ένας «ήρεμος γίγαντας», κέρδισε τον τίτλο της πιο παχιάς αρκούδας για το 2026 - Δείτε βίντεο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Νεκρός 74χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Ο πρωθυπουργός Ράντεφ ζητά έναρξη διαλόγου με τη Ρωσία μπροστά στον πυρηνικό «κίνδυνο»

17:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάικλ Τζόρνταν: Η φανέλα του από το «Last Dance» με τους Σικάγο Μπουλς πουλήθηκε για 12,26 εκατ. δολάρια

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Αυξημένη κίνηση στο σημείο, πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη Σαουδική Αραβία με τους επιβάτες της flydubai: Αρνούνται να μπουν στο αεροπλάνο διάσωσης - Κατηγορούν το πλήρωμα για παραπληροφόρηση

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Ένα μυστικό 300 ετών αποκαλύπτεται: Πώς ένα «σεντόνι» ζύμης μεταμορφώνεται σε διάσημο γλυκό

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Οι Σαουδάραβες ανακρίνουν τον ύποπτο της flydubai – Πιστεύουμε ότι επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κλειστό το κέντρο την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου - Πότε και πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

16:35ME TO N & ME TO Σ

Ποιος και τι να πει στον πατέρα του Γεράσιμου… ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Από τουρίστρια, σε φυλακές στη Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων σε Σαρωνικό, Ιόνιο και Κυκλάδες

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που είναι σε red code για τις επόμενες ώρες - Τι σημαίνει ο «κόκκινος κωδικός»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη Σαουδική Αραβία με τους επιβάτες της flydubai: Αρνούνται να μπουν στο αεροπλάνο διάσωσης - Κατηγορούν το πλήρωμα για παραπληροφόρηση

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο «Μαμάτσειο»

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ο συγκυβερνήτης του Boeing 737 μαχαιρωμένος μέσα στο αεροσκάφος της flydubai

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Οι Σαουδάραβες ανακρίνουν τον ύποπτο της flydubai – Πιστεύουμε ότι επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος

09:17ΕΛΛΑΔΑ

«Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης»: Το ενοίκιο νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τμ που εξόργισε θωρακοχειρουργό του Νοσοκομείου Χανίων

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Εγκεφαλικά νεκρή η διευθύντρια γυμνασίου που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

08:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος Flydubai: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - «Είδαμε αίματα στο κοκ πιτ και ακούσαμε ουρλιαχτά», λέει επιβάτης

12:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Καινούργιου, Χρηστίδου ή Αταίριαστοι; Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση diesel στα 15 λεπτά, χρέη σε 120 δόσεις: Όλα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης - Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τις επαφές για μεταφορά των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ