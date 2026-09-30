Δίκη Τέμπη - Συγκλόνισε ο πατέρας του Γεράσιμου: Πιστεύω στην Ανάσταση του παιδιού μου

Σε ερώτηση συνηγόρου για τα έλαια σιλικόνης ο κ. Γεωργιάδης είπε πως “δυο φορές έχω δει τέτοια έκρηξη στην ζωή μου, τότε στα Τέμπη και άλλη μία φορά 12 Φεβρουαρίου 1995 που έπεσε ένα φάντομ"

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Δίκη Τέμπη - Συγκλόνισε ο πατέρας του Γεράσιμου: Πιστεύω στην Ανάσταση του παιδιού μου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.
  • Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού και παραμένει σε κωματώδη κατάσταση μετά από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Ο πατέρας του Γεράσιμου απέδωσε τα αίτια του δυστυχήματος σε "κρατική παράλυση".
  • Αναφέρθηκε σε έκρηξη που συνέβη στα Τέμπη και σε παρόμοιο περιστατικό το 1995, επισημαίνοντας ότι υπήρχε κάποιο αίτιο, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν οφείλεται σε κύκλωμα με έλαια σιλικόνης ή κάτι άλλο.
  • Εξέφρασε την εκτίμησή του για την προσφορά των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
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Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηδρομικό δυστύχημα, που προκάλεσε την τραγωδία των Τεμπών.

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου – Ιάσονα Γεωργιάδη, Διονύση. Υπενθυμίζετια ότι ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της αμαξοστοιχίας. Ο Γεράσιμος συμπληρώνει 3 χρόνια μάχης, έχοντας νοσηλευτεί σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Μιλάνου). Παραμένει σε κωματώδη κατάσταση λόγω των πολύ σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Σύμφωνα με το eleftheria.gr, ο κ. Διονύσης Γεωργιάδης εξήρε αρχικά την προσφορά των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Απαντώντας σε ερώτηση δικηγόρου, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε σε “κρατική παραλυσία” τα αίτια του δυστυχήματος. Σε ερώτηση συνηγόρου για τα έλαια σιλικόνης ο κ. Γεωργιάδης είπε πως “δυο φορές έχω δει τέτοια έκρηξη στην ζωή μου, τότε στα Τέμπη και άλλη μία φορά 12 Φεβρουαρίου 1995 που έπεσε ένα φάντομ. Κάτι υπήρχε που προκάλεσε την έκρηξη. Αλλά δεν μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι φταίει το κύκλωμα με τα έλαια ή κάτι άλλο”.

Τι δήλωσε μετά την κατάθεση

«Σήμερα ήταν η μέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο τιτάνιος αγώνας που κάνει για να ζήσει να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι, κι εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο οι υπεύθυνοι, από πάνω έως κάτω», είπε σε δήλωσή του ο κ. Γεωργιάδης, μετά την κατάθεσή του.

«Πιστεύω στην Ανάσταση του παιδιού μου, γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου κι άλλων τεσσάρων στο Ειδικό Δικαστήριο είπε πως «το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτό τον τρόπο λειτουργίας του σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Πιστεύω ότι οι κύριοι υπεύθυνοι είναι αυτοί που έκαναν τον στρατηγικό σχεδιασμό, όχι τον τακτικό».

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