Κυβερνητικές πηγές για παραπομπή Τριαντόπουλου: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας

Snapshot Το δικαστήριο θα αποφανθεί τελικά για την υπόθεση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη.

Η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς πρόκειται για ενδιάμεσο στάδιο και όχι τελική απόφαση.

Μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο παραπέμπονται σε δίκη τέσσερα ακόμα άτομα με θέσεις ευθύνης κατά το χρόνο των γεγονότων.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθώος, παραιτήθηκε από το κυβερνητικό σχήμα και αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία.

Ο ίδιος τόνισε ότι θα επικεντρωθεί στην υπεράσπισή του στο Ειδικό Δικαστήριο και θα συνεχίσει να εργάζεται για τον τόπο έως το τέλος της κοινοβουλευτικής του θητείας. Snapshot powered by AI

«Το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις», σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές, σχετικά με το βούλευμα για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη από το ειδικό δικαστήριο για το «μπάζωμα» στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών.

«Η Κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές και συνέχιζαν:

«Όπως και να έχει, ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις».

Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν πως η εικόνα που έχει σχηματιστεί είναι πως το βούλευμα αποδίδει στον κ. Τριαντόπουλο παράλειψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι θετική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι όπως προκύπτει από το βούλευμα, ο πρώην υφυπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, καθώς και την αλλοίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων.

Στο εδώλιο, με την ιδιότητα του συμμέτοχου στην παράβαση καθήκοντος, παραπέμπονται μαζί με τον πρώην υφυπουργό ακόμη τέσσερα πρόσωπα που είχαν θέσεις ευθύνης κατά τον χρόνο των γεγονότων.

Πρόκειται για τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο του συμβάντος Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελο Φαλάρα.

«Δεν θα κατέβω στο ψηφοδέλτιο της Μαγνησίας»

Σχολιάζοντας την εν λόγω εξέλιξη, ο κ. Τριαντόπουλος σημείωσε σε δήλωσή του ότι ότι «θα αποδειχθεί» η αθωότητά του κι ευχαρίστησε τους «21.492 συμπολίτες μου μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023».

Ολόκληρη η δήλωση Τριαντόπουλου

«Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι με τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης. Πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες.

Με ειλικρίνεια, λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως.

Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, αφού παραιτήθηκα από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού μου δικαστή. Μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, όπως πληροφορήθηκα από τον τύπο, την παραπομπή της υπόθεσης μου στο Ειδικό Δικαστήριο, στον φυσικό μου δικαστή.

Μια δικαστική κρίση που εκδόθηκε δεκαεπτά μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα, και θα αποδειχθεί η αθωότητα μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.

Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητας μου. Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια.

Η σπουδαιότητα και των δύο διαδικασιών, με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί η καθεμιά, καθιστά, πρακτικά, μη εφικτή την – επί της ουσίας – παράλληλη συμμετοχή μου και στις δύο.

Ενόψει αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό του τόπου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, τιμώντας την ψήφο των 21.492 συμπολιτών μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023.

Θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους, η οποία όπως διαπιστώνω, μέσω της προσωπικής μας επαφής, παραμένει έντονη στο πρόσωπό μου, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο για το καλό του τόπου μας. Άλλωστε, η αγάπη για τον τόπο μας, και η προσήλωση στην πρόοδό του, δεν σταματά και δεν καθορίζεται από θέσεις και αξιώματα, αλλά παραμένει σταθερή και είναι η κινητήρια δύναμη για συνεχείς συμπράξεις και συνέργειες για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Από το 2019 και έπειτα, η Μαγνησία έχει γυρίσει την πλάτη της στις δυνάμεις της αδράνειας που την κρατούσαν καθηλωμένη τόσα χρόνια. Πλέον, έχουμε πετύχει, αλλά και έχουμε δρομολογήσει, πολλά. Εύχομαι ό,τι έχουμε δρομολογήσει να ολοκληρωθεί και ελπίζω οι δυνάμεις της αδράνειας να μην επανέλθουν στο προσκήνιο. Και αυτό θα το διασφαλίσει μια ακόμα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 2027, για την οποία όλοι μας θα δώσουμε ενεργά ακόμα έναν νικηφόρο πολιτικό αγώνα.Τέλος, αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, αλλά και για τη μεθόδευση αυτής, σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα, και πρωτίστως την Αλήθεια, στο μέλλον».

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