Άνω Λιόσια: «Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε

Snapshot Η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων φέρεται να χρησιμοποίησε έντονο λόγο προς τα παιδιά, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media.

Μετά το περιστατικό, η διευθύντρια υπέβαλε μήνυση για σωματική βλάβη και απειλή, με αποτέλεσμα τη σύλληψη μητέρας μαθητή και την έρευνα για την καταγγελλόμενη επίθεση.

Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη συμπεριφορά της διευθύντριας και έχει αποφασιστεί η μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο.

Γονείς και συγγενείς μαθητών εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, ενώ εκπαιδευτικοί ζητούν χρόνο και ηρεμία.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το πλήρες οπτικοακουστικό υλικό, τις μαρτυρίες και τις καταγγελίες για να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα και να αποδώσουν ευθύνες. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, μια υπόθεση που μέσα σε λίγες ώρες πήρε διαστάσεις και πλέον εξετάζεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: αφενός τη συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά, όπως αυτή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αφετέρου την καταγγελλόμενη επίθεση που ακολούθησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο τόσο των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών όσο και των αρμόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενώ το σχολείο παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης, με γονείς και συγγενείς μαθητών να περιγράφουν τη δική τους εμπειρία και εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας να ζητούν χρόνο και ηρεμία.

«Είμαστε σε δύσκολη θέση, αφήστε μας να ηρεμήσουμε», ανέφεραν στο Newsbomb.gr εκπαιδευτικοί του σχολείου, χωρίς να θελήσουν να σχολιάσουν περαιτέρω την υπόθεση.

Το βίντεο που έφερε την υπόθεση στο προσκήνιο

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από ένα περιστατικό στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα παιδιά βρίσκονταν στον χώρο του σχολείου και υπήρξε ένταση γύρω από ζημιές που, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, είχαν προκληθεί σε εξοπλισμό του σχολείου.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ανέδειξε πρώτο το Newsbomb.gr. Στο υλικό ακούγεται η διευθύντρια να απευθύνεται στα παιδιά σε ιδιαίτερα έντονο ύφος. Μεταξύ άλλων ακούγονται φράσεις όπως «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια», ενώ σε άλλο σημείο ακούγεται η φράση «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή».

https://www.instagram.com/p/Dd1gq0sCbJY/

Σε διαφορετικό σημείο του βίντεο ακούγεται επίσης η διευθύντρια να προειδοποιεί παιδί να μην προκαλέσει ζημιά στην τραμπάλα.

Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται ένταση και μεταξύ της εκπαιδευτικού και ανθρώπων που βρίσκονταν έξω από το σχολείο. Η φράση «θα φωνάζω όσο θέλω» ακούγεται επίσης στο βίντεο.

Το υλικό, πάντως, αποτελεί ένα απόσπασμα του περιστατικού και δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη όσα προηγήθηκαν ή όσα ακολούθησαν. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb αναφέρθηκε στο βίντεο και το χαρακτήρισε «αποσπασματικό», σημειώνοντας παράλληλα ότι στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο η εκπαιδευτικός «έχει ξεφύγει» και ότι «ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος».

Eπιπλέον, καταδίκασε την επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού και έχει γνωστοποιήσει ότι έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μάλιστα ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια μέσα στις σχολικές μονάδες και ότι δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή η βία στους σχολικούς χώρους.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η συμπεριφορά που αποτυπώνεται στο επίμαχο βίντεο αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής διοικητικής διερεύνησης».

Έπειτα από το περιστατικό που συνέβη στον χώρο του νηπιαγωγείου με τη διευθύντρια να καταγράφεται σε βίντεο να φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, η ίδια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια.

Στη συνέχεια η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Ο Εισαγγελέας διέταξε να γίνει διερεύνηση της καταγγελίας της μητέρας και να μην συλληφθεί η διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

Η καταγγελλόμενη επίθεση στη διευθύντρια

Μετά το περιστατικό που καταγράφηκε στο βίντεο, η κατάσταση φαίνεται πως κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η διευθύντρια προσέφυγε στην Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού, ενώ αναζητήθηκε ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Η ακριβής συμμετοχή κάθε προσώπου, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταγγελλόμενη επίθεση, αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας.

Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μεταφέρθηκε για νοσηλεία μετά τον τραυματισμό της. Αναφορές κάνουν λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων

Οι καταγγελίες των γονέων και των συγγενών

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, γονείς και συγγενείς παιδιών συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο και περιέγραψαν περιστατικά τα οποία, όπως υποστηρίζουν, έχουν προκαλέσει ανησυχία σε παιδιά και οικογένειες.

Μητέρα μαθητή υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού «φοβήθηκαν όλα τα παιδάκια» αλλά και οι εκπαιδευτικοί.

«Έτρεμα να μην σκοτώσει κανένα παιδάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Η ίδια υποστήριξε ότι ακόμη και αν τα παιδιά είχαν προκαλέσει κάποια ζημιά, η αντίδραση, κατά την άποψή της, δεν θα έπρεπε να είναι τέτοια.

«Και ζημιά να έκαναν τα παιδάκια, τι έγινε; Δεν πρέπει να κάνει έτσι», ανέφερε.

«Άκουγα να φωνάζει»

Ο νονός της μαθήτριας που κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διευθύντρια είναι στο νηπιαγωγείο τα τελευταία δύο χρόνια και ότι η συμπεριφορά της είναι γνωστή στη σχολική μονάδα.

Όπως είπε, άκουσε τις φωνές και κατέβηκε προς το σημείο.

«Είδα τη δασκάλα να φωνάζει. Την άκουγα να φωνάζει στα παιδιά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν είδε την εκπαιδευτικό να σπρώχνει κάποιο παιδί.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η ένταση σημειώθηκε περίπου μεταξύ 11:00 και 11:30.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εκπαιδευτικός φώναζε «πάρα πολύ άσχημα», ενώ ανέφερε ότι κάποιος περαστικός παρενέβη και της έκανε παρατήρηση.

Για το τι ακολούθησε μέσα στο σχολείο, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν είχε εικόνα.

«Τα παιδιά φοβούνται να πάνε σχόλειο»

Γιαγιά μαθήτριας εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι σκοπός του σχολείου είναι να βοηθά τα παιδιά να μάθουν και να προχωρήσουν στη ζωή τους.

«Χτύπησε το μωρό, φοβούνται να πάνε στο σχολείο τα παιδιά», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι μετά το περιστατικό παιδιά φοβούνται να επιστρέψουν στο σχολείο.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν την προσωπική περιγραφή της οικογένειας και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη έρευνα.

Μητέρα μαθήτριας: «Το παιδί δεν θέλει να μπει στην τάξη»

Μία ακόμη μητέρα περιέγραψε περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, είχε προηγηθεί με αφορμή δικαιολογητικά για την εγγραφή του παιδιού της.

Σύμφωνα με την ίδια, υπήρξε παρεξήγηση σχετικά με τα έγγραφα που είχε προσκομίσει και, όπως υποστηρίζει, η εκπαιδευτικός στη συνέχεια της ζήτησε συγγνώμη όταν διαπιστώθηκε ότι τα έγγραφα είχαν πράγματι κατατεθεί.

Η ίδια ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρήθηκε λήξαν.

Ωστόσο, όπως είπε, μετά το νέο περιστατικό το παιδί της φοβάται να μπει στην τάξη.

«Δεν θέλει να πάει, γιαυτό που είδε», ανέφερε.

Η μητέρα υποστήριξε επίσης ότι το παιδί της τής περιέγραψε πως η εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά και ότι σε κάποια στιγμή φέρεται να σήκωσε ένα παιδί και να το άφησε κάτω.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και σε ζητήματα που, κατά την άποψή της, σχετίζονται με τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι σε παιδιά Ρομά, υποστηρίζοντας ότι θεωρεί πως υπήρξε ρατσιστική αντιμετώπιση.

Οι ισχυρισμοί περί ρατσιστικής συμπεριφοράς αποτελούν καταγγελίες και δεν έχουν μέχρι στιγμής διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Πατέρας μαθητή: «Τον πήρα από το σχολείο»

Πατέρας μαθητή ανέφερε ότι αποφάσισε να απομακρύνει το παιδί του από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

«Πήρα το παιδί μου από το σχολείο μετά το περιστατικό», είπε, υποστηρίζοντας ότι η εκπαιδευτικός απειλούσε, κατά την εκτίμησή του, τα μικρά παιδιά.

Περιέγραψε περιστατικά κατά τα οποία, όπως υποστήριξε, η εκπαιδευτικός πλησίαζε τα παιδιά και τα τραβούσε από τα αυτιά όταν θεωρούσε ότι δεν ήταν φρόνιμα.

Και αυτή η αναφορά αποτελεί καταγγελία γονέα και εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής υπόθεσης.

Τι λένε τα ίδια τα παιδιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και αναφορές μαθητών που φοιτούν στο παρακείμενο γυμνάσιο. Μαθητής που μίλησε για το περιστατικό περιέγραψε ότι άκουγε φωνές και υποστήριξε ότι η εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά για ζημιές που είχαν γίνει στο σχολείο.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η εκπαιδευτικός φέρεται να απειλούσε τα παιδιά ότι θα πρέπει να πληρώσουν για τις ζημιές, ενώ αναφέρθηκε και σε παρέμβαση άλλων προσώπων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αργότερα είδε την εκπαιδευτικό τραυματισμένη, περιγράφοντας σημάδια στο πρόσωπό της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε ακούσει και άλλες φορές φωνές από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, χωρίς όμως να μπορεί να γνωρίζει τι είχε προηγηθεί σε κάθε περίπτωση.

Οι μαρτυρίες των ανηλίκων αποτελούν μέρος του υλικού που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες Αρχές και δεν συνιστούν από μόνες τους δικαστική διαπίστωση.

Μαθήτρια του Γυμνασίου: «Δεν θέλει να έρθει το παιδί στο σχολείο»

Μαθήτρια Γυμνασίου, το σχολείο της οποίας βρίσκεται δίπλα στο νηπιαγωγείο, ανέφερε ότι συγγενικό της πρόσωπο φοιτά στη σχολική μονάδα.

Όπως είπε, δεν γνώριζε με ακρίβεια για ποιο λόγο είχε ξεκινήσει η ένταση, ενώ ανέφερε ότι είχε ακούσει πως τα παιδιά ενδέχεται να είχαν προκαλέσει κάποια ζημιά.

Για την καταγγελλόμενη επίθεση στη διευθύντρια, δήλωσε ότι δεν είδε η ίδια το περιστατικό.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι το παιδί δεν θέλει πλέον να επιστρέψει στο σχολείο.

Συγγενής μαθητή: «Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα βάλω φωτιά το σχολείο»

Στην ένταση που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό περιλαμβάνονται και ιδιαίτερα βαριές δηλώσεις από συγγενή μαθητή.

Ο ίδιος ανέφερε ότι πληροφορήθηκε όσα συνέβησαν κυρίως από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media και υποστήριξε ότι η εκπαιδευτικός φώναζε στα παιδιά.

Σε ερώτηση σχετικά με δήλωσή του ότι θα κάψει το σχολείο εάν επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό, απάντησε λέγοντας ότι «δεν θα το επιτρέψει».

ΕΔΕ και μετακίνηση της διευθύντριας

Παράλληλα με την αστυνομική και δικαστική έρευνα για την επίθεση, έχει κινηθεί και διοικητική διαδικασία για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Σε βάρος της έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού που καταγράφηκε στο βίντεο και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει αποφασιστεί επίσης η μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο.

Η ΕΔΕ αναμένεται να εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και όχι μόνο το απόσπασμα που έχει δημοσιοποιηθεί.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων

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